Pilierom bezpečnosti Slovenska má byť NATO

Konštatuje to Bezpečnostná stratégia SR, ktorú v stredu schválila vláda.

16. dec 2020 o 11:38 (aktualizované 16. dec 2020 o 12:47) TASR

BRATISLAVA. Globálna bezpečnosť sa vo viacerých ohľadoch zhoršila, čo má priamy dosah na bezpečnosť a odolnosť SR.

Hrozby a výzvy, ktorým čelíme, sú čoraz zložitejšie, previazanejšie, bezprostrednejšie a majú väčšie dôsledky na našu bezpečnosť.

Korčok: Svet sa zásadne zmenil

Dokumenty majú priniesť ucelený pohľad na aktuálnu bezpečnostnú situáciu. Ich prijatie znamená zodpovedný prístup voči občanom a ich bezpečnosti.

"V bezpečnostnej stratégii vláda zodpovedným spôsobom reflektuje, ako zásadne sa zmenil svet, bezpečnostná situácia od roku 2005, pretože odvtedy máme platnú bezpečnostnú a obrannú stratégiu," povedal minister zahraničných vecí Ivan Korčok (nominant SaS).

Stratégie dostanú na schválenie parlament. Podľa Korčoka chcú získať podporu aj opozičných poslancov. Na stratégie nadviažu ďalšie opatrenia a dokumenty týkajúce sa napríklad kybernetickej bezpečnosti a boja proti dezinformáciám.

Ako doplnil minister obrany Jaroslav Naď, z dokumentov bude vychádzať aj vojenská stratégia či dlhodobé plány rozvoja ozbrojených síl a rezortu obrany. Z bezpečnostnej situácie musí podľa neho vychádzať aj modernizácia armády.

Budovanie ťažkej mechanizovanej brigády

Šéf rezortu obrany potvrdil, že rezort má na projekt ťažkej mechanizovanej brigády vyčlenené finančné prostriedky a má aj konkrétne plány riešenia obstarávania techniky.

„Samozrejme nie je to len o vozidlách, je to aj mnohých iných spôsobilostiach, ktoré sú v tom zozname na ťažkú brigádu. Ale áno, smerujeme aj k novým či už pásovým, alebo kolesovým vozidlám do tejto brigády,“ zdôraznil.

Rezort obrany chce zároveň robiť všetko preto, aby bola ťažká brigáda vybudovaná skôr ako do roku 2032.

„Ale tvrdiť, že budeme na 100 percent pripravení do konca tohto volebného obdobia z hľadiska ťažkej mechanizovanej brigády, to by som zavádzal. Urobíme ale také opatrenia, aby sme veľa tej techniky a spôsobilostí získali už v priebehu tohto volebného obdobia,“ uzavrel Naď.

Obnovilo sa geopolitické súperenie

Dokument pripomína, že globálna pandémia zviditeľnila niektoré naše zraniteľnosti.

Zároveň urýchlila a prehĺbila už existujúce trendy oslabovania multilateralizmu, obnoveného geopolitického súperenia, asertívneho presadzovania individuálnych záujmov a pokračujúcej nestability v susedstve Európy a regionálnych kríz vo svete.

NATO ako najlepšia možnosť zabezpečenia obrany

SR sa preto v stratégii zaväzuje zabezpečiť primerané zdroje na fungovanie bezpečnostného systému a ich efektívne a transparentné využitie.

V oblasti obrany štátu dokument pripomína, že ju treba zabezpečovať aj v kybernetickom priestore. NATO pomenúva ako najlepšiu možnosť zabezpečovania obrany štátu. V boji proti terorizmu sa má SR zamerať na predchádzanie príčin.

Proti obchodovaniu so zbraňami aj dezinformáciám

Pripomína tiež dôležitosť fungovania kritickej infraštruktúry. Zamerať sa treba aj na zvýšenie odolnosti voči hybridným hrozbám, zvyšovať sa má aj odolnosť voči dezinformáciám. Posilňovať sa má aj systém civilnej obrany.

„Nedá sa to zobrať tak, že za hybridné hrozby je zodpovedný jeden rezort a nikoho iného sa to netýka. Veď podstata hybridných hrozieb sa do veľkej miery týka ostatných rezortov vlády. My tu teda musíme spraviť spoločenské aj politické povedomie o tom, že hybridné hrozby sú tu s nami,“ povedal Ivan Korčok.

V súvislosti s nedovoleným ozbrojovaním a obchodovaním so zbraňami má SR prijať legislatívne úpravy obmedzujúce nákupy expanzných a reaktivovaných znehodnotených zbraní, ktoré sú následne nelegálne upravené a využívané na páchanie trestnej činnosti doma aj v zahraničí. Venovať sa má aj nelegálnej migrácii a boju proti extrémizmu.

SR deklaruje v stratégii tiež podporu dodržiavania princípov a noriem medzinárodného práva. Hlási sa tiež k Organizácii Spojených národov.

Prístup k Rusku a Číne

USA pomenúva ako strategického transatlantického spojenca SR v NATO. Rozvíjať chce aj vzťahy s Ruskom, ktoré je dôležitým účastníkom a partnerom pri riešení medzinárodných hrozieb a výziev.

Zároveň však podľa stratégie svojím konfrontačným prístupom vo vojenskej, bezpečnostnej aj politickej oblasti predstavuje hlavnú výzvu pre bezpečnosť nášho euroatlantického priestoru.

Čína je podľa stratégie dôležitým účastníkom a partnerom pri riešení globálnych výziev, ale tiež ekonomickým a technologickým konkurentom a systémovým rivalom EÚ.

Sankcie za porušovanie medzinárodného práva

Hlási sa tiež k podpore adekvátneho prijímania sankcií EÚ ako politického nástroja na vynútenie zmeny správania tretích krajín, fyzických a právnických osôb, ktoré nesú zodpovednosť za hrubé porušovanie medzinárodného práva, ľudských práv a základných slobôd.

SR má budovať tiež odolnosť štátu a spoločnosti či zodpovedne pristupovať k ochrane životného prostredia.

Bezpečnostná stratégia sa má aktualizovať spravidla každých päť až sedem rokov alebo v prípade zásadnej zmeny bezpečnostného prostredia SR.

Bezpečnostná rada SR raz ročne predkladá vláde na prerokovanie správu o bezpečnosti s návrhmi opatrení na jej zachovanie.

Predchádzajúci vládny kabinet schválil Obrannú stratégiu SR a Bezpečnostnú stratégiu SR jednohlasne v októbri 2017. Do Národnej rady SR dokumenty neboli predložené, preto ich Slovensko definitívne neodobrilo. Posledné parlamentom schválené stratégie sú z roku 2005.