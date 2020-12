Maiga: Pre Ruska som v Mali vybavoval šamana, aby ho zbavil démonov

Exšéf Markízy vraj cestu ani útek do Afriky neplánoval.

16. dec 2020 o 19:23 Peter Kováč

Bývalého riaditeľa televízie Markíza vzal Najvyšší súd v stredu do väzby pre obavy z toho, že by mohol ujsť do zahraničia. Podozrenia o plánovanom úteku nadobudli vyšetrovatelia na základe viacerých indícií, ku ktorým patrili aj stretnutia Ruska s Ibrahimom Maigom.

Ten v minulosti pomohol ujsť do Afriky aj bývalému príslušníkovi SIS Ľubošovi Kosíkovi.

Maiga z Mali pochádza, v krajine má kontakty. V rozhovore pre SME plánovanie úteku zo strany Ruska odmieta a tvrdí, že pri stretnutiach a telefonátoch riešili len duchovnú očistu.

Rozprávali ste sa s Pavlom Ruskom o tom, že by mohol ujsť do Mali?

Nie, to je absolútna hlúposť. Samozrejme, bol som s Paľkom, pretože je to môj veľmi dobrý kamarát a poznáme sa ešte z Markízy, kde bol riaditeľom.

Keď som videl, aké má problémy a že ho čaká súd, tak som mu navrhol: Paľko, mal by si sa očistiť.

U nás v Afrike na to máme rôzne spôsoby, sú na to najmä šamani, ktorí povedia, čo treba robiť v takých situáciách, aby sa človek očistil a zbavil démonov, ktorí po ňom idú.

A Ruskovi sa tá myšlienka zapáčila natoľko, že na to pristal?