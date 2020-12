Pellegriniho poslanci o Žigovi počuli len z médií (reakcie)

Fico opäť opakuje tvrdenia o politických objednávkach.

17. dec 2020 o 10:52 (aktualizované 17. dec 2020 o 13:10) SITA

BRATISLAVA. Bývalého ministra hospodárstva Smeru a súčasného poslanca parlamentu Petra Žigu (Hlas) dnes polícia obvinila z podplácania.

Pozrite si reakcie.

Richard Sulík

Obvinenie exministra Žigu (nezaradený) potvrdzuje, že ľudia okolo expremiéra a šéfa mimoparlamentného Hlasu Petra Pellegriniho sa nikdy nezbavia svojej korupčnej minulosti. Uviedol to šéf SaS a minister hospodárstva Richard Sulík.

"Strana Hlas-SD sa tvári, ako keby prišla na politickú scénu len teraz, avšak už len podľa jej tlačových besied vidíme, že vždy, keď začne nová policajná akcia, tak na jej tlačovkách postupne ubúdajú ľudia. Už dlhšie sme nevideli na obraze Petra Žigu. Peter Pellegrini sa pomaly tváril, že on k nim nepatrí, ale patrí k Smeru. Niet sa čo diviť, keď niekedy ani sám Pellegrini nevie, za akú stranu vystupuje. Úprimne som zvedavý, po koho všetkého zo Smeru a Hlasu si ešte Národná kriminálna agentúra (NAKA) príde," reagoval Sulík.

Veronika Remišová

Ministerka investícií a predsedníčka Za ľudí Veronika Remišová na svojom facebooku napísala, že podozrenia z trestnej činnosti už priamo ukazujú aj na Petra Pellegriniho a členov jeho nového Smeru.

Remišová tvrdí, že v minulosti pri boji s korupciou na Žigu viackrát "narážala".

"Kauza Kompa, keď bol práve on ministrom životného prostredia. Alebo dotácie na 'inovácie' z ministerstva hospodárstva, keď Peter Žiga rozdal takmer miliardu eur s pochybným výsledkom. Alebo kauza Bžán, keď som zvolávala ako opozičná poslankyňa mimoriadnu schôdzu, pretože bolo nemorálne, že advokát mal dostať za jediný prípad viac ako 70 miliónov eur. Nakoniec sa to podarilo znížiť 'len' pod 20 miliónov eur. To bolo pôsobenie Petra Žigu v Smere-SD," skonštatovala Remišová.

Pellegrini sa podľa nej nemôže tváriť ako "svätý za dedinou", ktorého sa roky rabovačiek Smeru-SD netýkajú. "Pretože podozrenia, ktoré smerujú aj k jeho ľuďom potvrdzujú, že všetci boli súčasťou jednej skupiny," myslí si šéfka Za ľudí.

Strana Hlas

Podpredsedovia strany Hlas a nezaradení poslanci Národnej rady (NR) SR Richard Raši a Denisa Saková zatiaľ nevedeli potvrdiť medializované informácie o obvinení exministra hospodárstva a člena ich strany Petra Žigu. Raši uviedol, že informácie majú len z médií.

Pripomenul, že Žiga už tieto informácie nedávno poprel a nemá preto dôvod mu neveriť.

"Zopakujem stanovisko Petra Žigu, ktorý tvrdí, že sa medializované informácie nezakladajú na pravde. Vylúčil, že by k takémuto skutku došlo. Nemám dôvod mu neveriť," uviedol Raši na štvrtkovej tlačovej konferencii. Dodal, že exminister sám povedal, že čaká na predvolanie, aby mohol poskytnúť informácie. Raši preto verí, že orgány činné v trestnom konaní tak urobia. Vyzerá to podľa neho tak, že obvinenie je založené len na výpovedi kajúcnika, ktorý sa "chce dostať do zmierlivejšej formy trestu".

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/6atfKhEu.html

Exministerka vnútra Saková potvrdila, že zatiaľ nemajú žiadne bližšie informácie.

Nevedela, či sa už Žiga rozprával s lídrom strany Petrom Pellegrinim o informáciách o možnom úplatku zo strany Žigu.

Robert Fico

Šéf Smeru a bývalý premiér na obvinenie svojho exministra reagoval podobne ako pri predchádzajúcich obvineniach verejných činiteľov z čias jeho vládnutia.

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/YMnVIcDn.html

Ide podľa neho o politickú objednávku premiér Igora Matoviča (OĽaNO), ktorý sa má snažiť prekryť problémy vlastnej vlády.

Transparency Slovensko

"Aj keď podrobnosti obvinenia bývalého viacnásobného ministra a súčasného nezaradeného poslanca Národnej rady SR a člena strany Hlas Petra Žigu nie sú známe, je to dobrý signál, že sa polícia a prokuratúra nezastavila pri podnikateľoch či úradníkoch, ale ide aj po vysokopostavených politikoch," reagovala na obvinenie Žigu mimovládna organizácie Transparency International Slovensko.

Ako pre agentúru SITA uviedol riaditeľ Transparency Slovensko Gabriel Šípoš, systém spravodlivosti bol na Slovensku dlhodobo pokrivený práve preto, že z neho top politici profitovali. „Pre navrátenie dôvery v právny štát by malo byť odstíhaných politikov výrazne viac ako doteraz. Pripomíname, že za korupciu odsúdeným najvyššie postaveným verejným funkcionárom je dodnes exprimátor Čadce Jozef Pohančenník za prijatie úplatku v roku 2005,” zdôraznil Šípoš.

Petra Ž. dnes polícia obvinila z podplácania. Bývalý šéf Národnej jednotky finančnej polície Bernard S. podľa medializovaných informácií vypovedal o peniazoch, ktoré mal zaplatiť obvinený podnikateľ Norbert B. za to, aby vyšetrovanie karuselových podvodov obišlo rodinu Petra Ž. V prípade figuroval vzdialený príbuzný exministra.