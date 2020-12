Najvyšší súd má rozhodovať o väzbe advokáta takáčovcov

Obhajoba podala sťažnosť voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu.

17. dec 2020 o 12:33 TASR

BRATISLAVA. Najvyšší súd SR má vo štvrtok rozhodovať o pokračovaní väzobného stíhania advokáta Martina Ribára.

TASR o tom informoval jeden z jeho obhajcov Matej Marhavý, ktorý stojí aj za Iniciatívou advokátov za právny štát.

Tá vyzýva nového generálneho prokurátora, aby prešetril zákonnosť postupu orgánov činných v trestnom konaní voči Ribárovi.

Najvyšší súd má rozhodovať o sťažnosti obhajoby voči rozhodnutiu Špecializovaného trestného súdu. Ten Ribárovi 3. decembra predĺžil väzbu o sedem mesiacov.

"Sme presvedčení, že advokát Martin Ribár do väzby nepatrí, pretože do dnešného dňa nebol v rámci trestného konania predložený jediný vecný dôkaz o tom, že by konal nad rozsah výkonu advokácie," argumentuje Marhavý.

Iniciatíva podala v tejto súvislosti spolu so Slovenskou advokátskou komorou aj ústavnú sťažnosť. Hovoria v nej o podozreniach z potláčania základného práva na súdnu ochranu a riadneho výkonu advokácie.

Ribára zadržali policajti vlani v októbri v rámci akcie Apač. Spolu vtedy zadržali 13 obvinených, ktorí mali byť členmi bratislavskej skupiny takáčovcov.