Ministerstvo vnútra podľa analytikov potrebuje dlhodobý investičný plán

Navrhujú aj audit polície.

17. dec 2020 o 14:26 SITA

BRATISLAVA. Výdavky ministerstva vnútra sa zvyšujú rýchlejšie ako tie na vzdelávanie alebo zdravotnú starostlivosť, ich nadpriemernému rastu zdrojov za ostatných šesť rokov však nezodpovedali výsledky. Ako ďalej na sociálnej sieti konštatuje Útvar hodnoty za peniaze, rezort bez posúdenia ekonomickej efektívnosti spustil obstarávanie investícií v hodnote 730 miliónov eur, pričom neboli preskúmané riziká, či budú ciele dosiahnuté s najvyššou hodnotou za peniaze. V tejto súvislosti analytici konštatujú, že ministerstvo potrebuje dlhodobý investičný plán.

Slovensko má tiež podľa útvaru viac policajtov a vyššie výdavky na políciu ako okolité krajiny, ale najmenej dôveryhodnú políciu zo všetkých štátov Európskej únie (EÚ). „Z revízie výdavkov ministerstva vnútra vyplýva, že zvýšiť hodnotu za peniaze je možné personálnym a procesným auditom polície, kvalitnejším plánovaním investícií, lepšou prevádzkou vládneho cloudu aj znížením výdavkov na konzultantov. Potenciál úspor revízia odhadla na 63 až 147 miliónov eur ročne, z toho môže priamo ministerstvo ušetriť 120 miliónov eur,“ konštatuje útvar.

Rezort vnútra bol podľa analytikov v rokoch 2017 až 2019 organizáciou s druhými najvyššími IT výdavkami v štáte. „Monitorovaním prínosov a nákladov IT projektov by bolo možné ušetriť 29 miliónov eur ročne. Ministerstvo spravuje vládny cloud, ktorého prínosy sú podľa revízie neisté. Spoplatnenie cloudových služieb by mohlo optimalizovať jeho využívanie inými organizáciami štátu,“ uvádza útvar.

Ďalšia úspora vo výške 2,1 až 3,7 milióna eur by podľa analytikov mohla vzniknúť využívaním interných analytických kapacít miesto externých konzultantov, znížením nákupných cien energií či uniforiem. „Zlepšovaním procesov a modelovaním dopytu po službách štátu by mohlo ministerstvo skvalitniť aj služby poskytované v klientskych centrách,“ zdôrazňuje útvar.

Hlavnou zmenou vo výkone verejnej správy v tejto dekáde bol podľa útvaru projekt ESO. V tejto súvislosti uvádza, že vďaka spojeniu okresných úradov do kontaktných centier sa zlepšili služby štátu občanom, ale finančné prínosy sú otázne. „Nie je jasné, či spojenie úradov prinieslo pokles výdavkov alebo iba ich presun, či dokonca zvýšenie na úrovni štátu,“ dodal útvar.