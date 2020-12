Kto sa dostane dnu? Nemocnice sa blížia ku kritickej hranici pacientov

Už v októbri zomrelo o stovky pacientov viac ako vlani a neboli to len pacienti s Covidom.

18. dec 2020 o 16:44 Ján Krempaský

BRATISLAVA. Už len 88 pacientov s Covidom-19 chýba v slovenských nemocniciach, aby sa dostali na kritickú hranicu 2500 obsadených lôžok. Práve tento počet infikovaných koronavírusom označil pred takmer dvomi týždňami po zasadnutí Pandemickej komisie na ministerstve zdravotníctva infektológ Pavol Jarčuška za medzník, pri ktorom sa na Slovensku musí spustiť tvrdý lockdown.

Zákaz vychádzania by bol potrebný, aby otočil krivku vývoja pandémie a do zdravotníckych zariadení nepribúdali noví pacienti, kvôli ktorým by mohli skolabovať.

Zákaz vychádzania, ktorý bude platiť od soboty, má množstvo výnimiek. Preto je veľmi vzdialený od tvrdého lockdownu, o ktorom na začiatku decembra hovoril Jarčuška a hlavný hygienik Ján Mikas. Navrhovali, že by mohli chodiť von len ľudia s negatívnym testom na nevyhnutne potrebný čas.

Ministerstvo krátko pred dosiahnutím kritickej hranice počtu pacientov v nemocniciach hovorí, že jej prekročenie neznamená ich kolaps.

Naopak hlavná epidemiologička Henrieta Hudečková a bývalý šéf Inštitútu zdravotnej politiky (IZP) ministerstva zdravotníctva Martin Smatana varujú, že dosiahnutie tejto hranice môže znamenať nielen zhoršenie zdravotnej zdravotnej starostlivosti, ale aj selekciu nakazených, ktorých zdravotníci zoberú do nemocníc alebo ich nechajú doma.

V niektorých nemocniciach podľa ich informácii už k tomu dochádza. Najčastejšie sa spomína Fakultná nemocnica v Trenčíne. Práve trenčiansky kraj je v súčasnosti najviac zasiahnutý.

Magická hranica 2500 pacientov