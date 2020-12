Úrad na ochranu verejného záujmu by mal vzniknúť do konca roka 2022

V pôsobnosti úradu by malo byť prešetrovanie prípadov konfliktu verejného záujmu.

17. dec 2020 o 16:06 TASR

BRATISLAVA. Prešetrovanie prípadov konfliktu záujmov verejných funkcionárov, preverovanie ich majetkových priznaní, ako aj kontrola integrity a etiky, sú oblasti, ktorými by sa mal zaoberať Úrad na ochranu verejného záujmu. Zriadiť by sa mal do konca roka 2022.

Na štvrtkovej tlačovej konferencii o tom informoval predseda Ústavnoprávneho výboru Národnej rady (NR) SR Milan Vetrák (OĽANO).

Konflikty verejného záujmu

"Na to, aby sme vedeli chrániť verejný záujem lepšie a efektívnejšie, je potrebné zriadiť Úrad na ochranu verejného záujmu a zefektívniť legislatívu a procesy súvisiace s touto problematikou," uviedol Vetrák.

V pôsobnosti úradu by podľa jeho slov malo byť prešetrovanie prípadov konfliktu verejného záujmu a nezlučiteľnosti funkcií verejných funkcionárov a zamestnancov štátnej správy a verejnej správy, preverovanie majetkových priznaní týchto osôb, kontrola integrity a etického výkonu povolania vrátane etických kódexov.

Pravidlá lobingu

Takisto by mal úrad riešiť dodržiavanie pravidiel lobingu. Pravidlá by chceli najskôr schváliť v parlamente v podobe zákona.

Úrad chcú zriadiť podľa vzoru niektorých západných demokratických štátov, najmä Francúzska a Írska.

Na jeho zriadenie sa vytvára pracovná skupina. Majú v nej byť experti, ktorí sa venujú agende lobingu, etiky výkonu funkcie verejných funkcionárov a zamestnancov štátnej či verejnej správy, ako aj zástupcovia niektorých mimovládnych organizácií.