Najdôležitejšie správy dňa: Žigu potopila Jankovská, emotívny premiér chce demisiu Sulíka

Pozrite si prehľad dnešného dňa.

17. dec 2020 o 18:30 TASR, Veronika Orviská

Premiér Igor Matovič vyzval ministra hospodárstva Richarda Sulíka na demisiu.

Bývalého ministra hospodárstva za Smer a súčasného poslanca Hlasu Petra Žigu obvinili z podplácania.

Jozef Majský by si mal trest za tunelovanie nebankoviek odsedieť v Česku.

Očkovanie proti COVID-19 sa v Európskej únii začne 27. decembra.

Putin opätovne odmietol účasť ruských úradov na otrávení Navaľného.

Prinášame prehľad najdôležitejších správ dnešného dňa:

Zlé vzťahy pokračujú

Napäté vzťahy medzi premiérom Igorom Matovičom a ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom sa opäť raz vyhrotili. Dlhodobé spory o opatrenia počas pandémie dnes vyústili do výzvy na demisiu.

„Samozrejme, že je to na jeho demisiu a bol by som veľmi rád, keby ju podal ešte do Vianoc,“ vyhlásil Matovič v diskusii na Rádiu Expres s tým, že Sulík odmietol novelizovať zákon o verejnom obstarávaní pre nákup antigénových testov.

Premiér nazval Sulíka idiotom, lebo nedokáže nakúpiť testy, pričom sa mu triasol hlas a hovoril plačlivým tónom.

"On sa ani nepokúsil, chápete, on sa ani nepokúsil... lebo jemu sú tie životy a zdravie ľudí ukradnuté. Už to musí povedať, chápete to?" povedal premiér.