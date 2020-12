Dobré ráno: Obvinili Žigu, ani politici už nie sú v bezpečí

Séria obvinení a policajných akcií pokračuje.

Očakávalo sa to už týždne - exministra za Smer, dnes poslanca Hlasu, obvinila NAKA z korupcie.

Bývalá štátna tajomníčka Monika Jankovská podľa Denníka N vypovedala, že Žiga sa cez ňu pokúsil podplatiť sudkyňu Najvyššieho súdu Katarínu Pramukovú, ktorá rozhodovala spor o Gabčíkovo.

Pravdepodobne šlo o spor Slovenskej republiky so Slovenskými elektrárňami o platnosť zmluvy o prevádzkovaní vodnej elektrárne Gabčíkovo.

Pokračuje tak séria policajných akcií, po prvýkrát aj s politickými špičkami. Čo to znamená pre Smer, čo to znamená pre Hlas a pôjde aj Peter Žiga do väzby?

Odpovieme s Romanom Cuprikom, redaktorom domáceho spravodajstva.

Krátky prehľad správ

Podnikateľ Jozef Majský stratil zrejme poslednú nádej na to, že sa vyhne trestu za tunelovanie nebankoviek. Český Mestský súd v Prahe mu totiž vo štvrtok potvrdil slovenský trest, podľa ktorého má stráviť deväť rokov za mrežami. Trest si odsedí v českom väzení.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron mal pozitívny test na koronavírus. Informovala o tom stanica BBC. Macron sa dal otestovať po tom, ako sa u neho prejavili symptómy ochorenia, a ide do izolácie. Prezident bude krajinu spravovať z karantény.

Návrat detí do škôl po 11. januári 2021 sa bude riadiť podľa stupňa COVID automatu. V okresoch v I. až III. stupni varovania sa budú dištančne vzdelávať stredoškoláci. V II. a III. stupni varovania nebudú chodiť do školy ani žiaci druhého stupňa základných škôl. V oboch prípadoch to platí do absolvovania testovania a s výnimkou pre žiakov končiacich ročníkov.

Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok oznámila, že očkovanie proti ochoreniu COVID-19 v Európskej únii sa začne 27. decembra. Informovala o tom agentúra AFP. V ten istý termín už ohlásilo očkovanie aj Nemecko. Prvými osobami, ktorým bude vakcína vyvinutá spoločnosťami Pfizer a BioNTech podaná, budú starší ľudia v domovoch dôchodcov.

Ak by sa parlamentné voľby konali v decembri, ich víťazom by sa stala strana Hlas so ziskom 20,9 percenta hlasov. Druhé miesto by obsadila SaS (15,8 percenta) pred hnutím OĽANO (11 percent). Vyplýva to z prieskumu, ktorý od 8. do 14. decembra realizovala agentúra Focus pre televíziu Markíza na výberovej vzorke 1000 respondentov. Prieskum tak potvrdil trend, že premiérovi Matovičovi rapídne klesá podpora. Po kauzách Borisa Kollára klesá aj Sme rodina, je na hranici zvoliteľnosti s 5,4 percentami.

