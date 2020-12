Využívanie zrážkovej vody prináša mestám výhody

Len málo miest vidí ekonomické výhody.

27. dec 2020 o 20:21 Mladí reportéri pre životné prostredie

Text je súčasťou spolupráce denníka SME a projektu Mladí reportéri pre životné prostredie. Autorkou je Adriána Henčeková z Filozofickej fakulty UK v Bratislave, ktorá získala 3. miesto v medzinárodnej súťaži v kategórii 19 – 25 rokov.



Na zmenšovaní negatívnych dosahov zmeny klímy sa môžu podieľať všetky mestá a obce tým, že budú udržateľne hospodáriť so zrážkovou vodou. Zelená strecha na škole, fontána v meste či dažďová záhrada – to je len niekoľko príkladov využitia dažďovej vody zo slovenských miest.

Pre samosprávy môže byť motivačná aj ekonomická stránka, pretože za odvod dažďovej vody, takzvané stočné, platíme všetci. Na Slovensku je využitie dažďovej vody zatiaľ však viac otázka ekologického vnímania ako ekonomická záležitosť, predovšetkým vzhľadom na klimatické zmeny.

Nádrže v Levoči

Mesto Levoča je jedným z miest, ktoré prihliada na túto skutočnosť, a tak vytvorilo projekt na zadržiavanie zrážkovej vody.

„Vybudovanie vodozádržných opatrení mestu prinesie výsledky zmierňovania negatívnych dosahov zmeny klímy v environmentálnej, sociálnej, ekonomickej aj bezpečnostnej oblasti,“ informovala o očakávaniach projektu Zuzana Beregházyová, projektová manažérka z Mestského úradu v Levoči. Projekt sa bude realizovať v areáli nemocnice, kde v súčasnosti nie je vybudovaná dažďová kanalizácia a voda sa odvádza do tej verejnej.

Jednou z možností je aj zadržiavanie vody vo forme dažďovej záhrady. Technická akadémia v Spišskej Novej Vsi takúto záhradu na svojom pozemku už má – vodu zachytáva priamo zo strechy telocvične. Tento projekt bol pilotný, v roku 2021 však plánujú pokračovať s ďalším využitím zrážkovej vody.

„Voda bude zachytávaná samotnou vegetáciou strechy, pri väčších zrážkach zachytávaná do retenčných nádrží a spätne využívaná na udržateľnosť vegetácie na streche počas suchších období a udržiavanie parku školy,“ uviedol Peter Malučký, zástupca riaditeľa Technickej akadémie.

Voda vo Zvolene pre mestské inštitúcie

Ukážkovým príkladom pre slovenské mestá je Zvolen, ktorý využíva zrážkovú vodu aj v mestských inštitúciách. S projektmi vodozádržných opatrení začali už v roku 2014.

Ako túto vodu využívajú, ozrejmila Matina Paulíková z nadácie Ekopolis: „Okrem dažďových záhrad a jazierok vodu využívame aj na splachovanie v mestskom úrade. Voda zo zvolenskej univerzity ide taktiež do podzemných nádrží a odtiaľ do fontány, kde sa dá behať či kúpať. Z iného projektu sa bude budovať zelená strecha na obchodnom dome, odkiaľ voda poputuje do blízkych mokradí.“ Zelená strecha je v súčasnosti vybudovaná už na autobusovej stanici vo Zvolene.

Využívanie zrážkovej vody má teda viacero výhod. Jej zadržiavanie pozitívne ovplyvňuje miestnu mikroklímu, podporuje malý vodný cyklus a pomáha aj v boji proti suchu. Okrem environmentálnych benefitov šetrí náklady na vodné a stočné. Nezanedbateľným ostáva fakt, že znižuje spotrebu pitnej vody, ktorá sa pre klimatické zmeny stáva čoraz vzácnejšou.