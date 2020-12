Poľadovica a hmla potrápi väčšinu Slovenska až do utorka

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 0 do 5 stupňov Celzia.

21. dec 2020 o 8:27 TASR a SITA

BRATISLAVA. Slovenský hydrometeorologický ústav upozorňuje na poľadovicu a hmlu v pondelok doobeda, tiež počas pondelkovej noci. Pre väčšinu Slovenska vydal v tejto súvislosti výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.

Výstraha pred poľadovicou platí pre okresy Malacky a Pezinok, celý Banskobystrický, Trenčiansky a Žilinský kraj, ale aj pre niekoľko okresov v Košickom, Nitrianskom, Trnavskom a Prešovskom kraji.

Hmla sa môže ojedinele vyskytnúť v Žilinskom kraji, vo väčšine okresov Bratislavského, Banskobystrického a Trenčianskeho kraja. Pozor na hmlu si treba dávať aj vo viacerých okresoch ostatných krajov, s výnimkou Nitrianskeho.

S oboma javmi treba počítať v pondelok v doobedných hodinách a večer od 18.00 h. Výstrahy pred poľadovicou platia vo väčšine okresov predbežne do utorka (22. 12.) do 6.00 h, výstrahy pred hmlou až do 12.00 h.

Dnes bude zamračené a hmlisto. Na horách a ojedinele aj v nižších polohách, najmä na Orave a na Zamagurí, bude polojasno.

Miestami, najmä na západe a v južnej polovici stredného Slovenska sa vyskytne mrholenie, ktoré môže byť zrána ojedinele aj mrznúce.

Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav na svojej stránke.

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 0 do 5 stupňov Celzia, ojedinele môže byť aj chladnejšie. Na horách vo výške 1 500 metrov nad morom bude okolo 0 stupňov.

Bude bezvetrie alebo sa vyskytne slabý vietor. Meteorológovia predpokladajú zrážky do 2 milimetrov.