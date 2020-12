Bugár, Danko a Truban sa vzácne zhodli. Vianočný lockdown nestačí

Bugárovcom namiesto návštev rodiny postačia prechádzky v parku

21. dec 2020 o 19:38 Michal Katuška

BRATISLAVA. Čo je to za lockdown, ak z južného Slovenska môžem ísť do prírody, kam sa mi zachce, hoci aj do Tatier, pýta sa Béla Bugár, donedávna predseda Mosta-Hídu.

"Obmedzenia sa s rehotom dajú obísť," tvrdí Bugár, ktorého Most sa s dvoma percentami hlasov po voľbách vo februári do parlamentu nedostal.

S Andrejom Dankom z SNS boli štyri roky koaličnými partnermi.

"Je to chaos, nájdete tam milión výnimiek," kritizuje aj predseda SNS vládne opatrenia na Vianoce. SNS skončila vo voľbách pred Mostom, ale s 3,16 percenta hlasov je tiež už deviaty mesiac mimo parlamentu.

Bývalý predseda koalície PS-Spolu Michal Truban má na vianočný zákaz vychádzania rovnaký názor.

"Keby niekto išiel cestovať a by ho zastavili policajti, nemali by ho ani za čo postihnúť, lebo tých výhovoriek, pardon, výnimiek je také množstvo, ako sa to dá obísť," hodnotí. PS-Spolu sa do parlamentu tiež nedostala.

Tri kolá celoštátneho testovania v novembri boli podľa bývalých politikov skôr spôsobom, ako sa premiér Igor Matovič z OĽaNO zviditeľnil vo svete, než že by priniesli sľubované "ako tak normálne Vianoce".

"Tá mravčia práca - trasovanie kontaktov nakazených, vyhľadávanie ohnísk nákazy - to je dôležité. Ale nie je to také epické a pútavé pre kamery," myslí si Alojz Hlina, bývalý predseda rovnako mimoparlamentného KDH.

Bugár, Danko, Truban aj Hlina tvrdia, že opatrenia vlády dodržia. Desia ich rekordné čísla infikovaných, hospitalizovaných aj mŕtvych s diagnózou Covid-19.

Bývať so svokrou sa teraz hodí

Bývalý najdlhšie slúžiaci poslanec parlamentu Bugár na Vianoce nevyužije možnosť stretnúť sa s ďalšou domácnosťou.

"My máme tú výhodu, že žijeme so svokrou. Mladí zas bývajú vo vedľajšom dome na našej záhrade, takže sme okej," vysvetľuje. Cestovať nebude ani do prírody mimo Šamorína. "Keď chcem ísť do prírody, na konci ulice máme parčík. Robievame tam niekoľko okruhov a hneď máme tri kilometre," vtipkuje.