Admin policajného facebooku: Korona nám priniesla desaťtisíce fanúšikov

Štýl komunikácie, ktorý má islandská polícia, by na Slovensku zrejme nefungoval.

27. dec 2020 o 20:20 Peter Kováč

Policajný facebook funguje necelé štyri roky a stal sa zrejme najsledovanejším profilom štátnej inštitúcie.

Stránka má vyše 330-tisíc fanúšikov a mnohé z jej príspevkov majú tisíce zdieľaní.

Hlavným administrátorom je bývalý novinár DAVID PÚCHOVSKÝ, ktorý profil aj rozbiehal.

Polícia v poslednom čase každú chvíľu zadržiava rôznych politikov, podnikateľov či vlastných funkcionárov. Zúčastňujete sa na zásahoch?

Vždy to závisí od dohody s konkrétnym vyšetrovateľom. Ak sa z komunikačného oddelenia môžeme zúčastniť na nejakom zásahu a spraviť z toho fotky či videá, tak sme radi. Samozrejme, platia tam pre nás nejaké opatrenia, no z takýchto akcií máme vždy veľa materiálov.

Bolo striktne obmedzené, ako môžete na sociálnych sieťach komunikovať napríklad zadržanie Dušana Kováčika, Milana Lučanského či skupiny sudcov spájanej s korupciou?

Zásahy NAKA sú tie najcitlivejšie. Zo spomenutých akcií sme o niektorých nemohli komunikovať vôbec. Nebolo to preto, že by sme to mali zakázané od vedenia polície, lenže právo na akékoľvek informovanie si vyhradil Úrad špeciálnej prokuratúry. Túto odpoveď dostali aj novinári, ktorí sa pýtali na dané prípady.

Na ktorej z aktuálnych káuz ste sa mohli zúčastniť osobne?

Naposledy to bolo zadržanie sudcov v Žilinskom kraji.

Museli ste prejsť previerkou, aby ste mali prístup k niečomu takému?