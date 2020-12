Väčšina Slovákov je za zmenu volebného zákona a viac volebných obvodov

Mandáty v Národnej rade SR by sa odvíjali od veľkosti kraja.

22. dec 2020 o 11:58 TASR

BRATISLAVA. Väčšina Slovákov si myslí, že poslanec Národnej rady (NR) SR by mal mať trvalý pobyt v tom kraji, za ktorý kandidoval do parlamentu.

Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre Michala Kaliňáka, iniciátora petície Parlament regiónov a kampane za zrušenie jedného volebného obvodu.

"Na otázku, či by mal mať poslanec NR SR trvalý pobyt v kraji, za ktorý kandidoval do parlamentu, odpovedalo súhlasne šesť z desiatich respondentov. Naopak, traja z desiatich opýtaných by si nepriali, aby v budúcnosti volili do parlamentu poslancov za ten kraj, v ktorom žijú," priblížil Kaliňák postoje tých, ktorí sa dokázali v prieskume vyjadriť k položenej otázke.

Agentúra pre prieskum verejnej mienky, trhu a médií AKO realizovala telefonický prieskum v čase od 23. novembra do 27. novembra na vzorke 1000 respondentov.

Kaliňák poukazuje dlhodobo na to, že jeden volebný obvod vyhovuje skôr straníckym centrálam ako pomáha ľuďom v konkrétnych regiónoch vzhľadom na to, že súčasná situácia nerešpektuje pomer mandátov k veľkosti a počtu obyvateľov daného regiónu a výslednú zostavu poslancov formuje zvolenou kandidátkou hlavne vedenie politického subjektu.