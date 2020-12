Vzdať sa alkoholu počas sviatkov pomáha odľahčiť situáciu aj na urgentnom príjme

Počet alkoholikov na Slovensku sa zvýšil aj počas leta, aj počas lockdownu.

26. dec 2020 o 8:35 Kristína Braxatorová

Na symbolický prípitok s rodinou má každý dosť alkoholu doma, hovorí riaditeľ Centra pre liečbu drogových závislostí Ľubomír Okruhlica. Preto by bol najradšej keby, keby sa počas sviatkov obmedzil predaj alkoholu.

Upozorňuje však aj na to, že pitie počas sviatkov uprostred pandémie je ešte nebezpečnejšie. "Ak sa koronavírusom nakazí človek, ktorý bude celé sviatky popíjať, tak bude mať s vysokou pravdepodobnosťou ťažší priebeh ochorenia Covid-19," hovorí.

Počas sviatkov sa väčšina ľudí stretáva s rodinou. Ako pomôcť členovi rodiny, ak si u neho človek všimne príznaky závislosti?

Treba mu to povedať alebo naznačiť, žeby nemal piť. Alebo mu povedať, že dáme si dnes len po poháriku a potom budeme príjemne tráviť sviatky. Ale neexistuje presná formulácia, čo povedať, aby to fungovalo.

Veľmi to závisí od situácie, či je to pre vás autorita alebo vzdialený príbuzný.

Keď je problém väčší, tak by si s ním mala rodina pohovoriť. Najlepšie, keď vytriezvie. Človek, ktorý má problém, stráca kontrolu. Dá si pohár vína a pokračuje, kým má možnosť.

Najpodstatnejšie zo strany blízkych je, keď dajú najavo, že o nich dotyčný príde, keď neprestane piť. Práve preto sa aj väčšina našich pacientov príde dobrovoľne liečiť. Lebo nechcú prísť o rodinu, vzťahy. To je najsilnejší motív. Telesné motívy sú až na druhom mieste.

Ak je na Slovensku tabu priznať si problém s alkoholom, dá sa povedať človeku, že uňho vidíme problém bez toho, aby sme ho zahanbili alebo urazili?

Je otázka, či je zahanbenie horšie, ako nepovedať nič. Závislí používajú ako obranu, že sa urazia, aby mali pokoj a mohli piť ďalej. Je to obranný mechanizmus, jeden z trikov, niekedy aj na nevedomej úrovni.

Problém je skôr, že ten, kto má s alkoholom najväčší problém, núti piť aj ľudí okolo seba. Najmä počas sviatkov, keď sedia všetci spolu. Tam sa treba vyslovene brániť alebo radšej odísť.

Je sviatočné obdobie pre závislých ťažšie?

Áno. Na Slovensku sa sviatky, podobne ako dovolenka, spájajú s alkoholom. Aj mladí často začnú s alkoholom počas relaxu, dovolenky či pobytu na horách. S alkoholom a drogami sa spája celá spoločenská kultúra.

Ale, samozrejme, tak to nemusí byť. Zabávať sa dá aj bez toho.

A sú sviatky uprostred pandémie v tomto smere niečím výnimočné?

Každoročne robíme pred sviatkami osvetu, že s alkohol sa to nemá preháňať a prípitok by mal byť len symbolický. Teraz počas pandémie však zverejnila Svetová zdravotnícka organizácia štúdiu, ktorá ukazuje, aké riziko predstavuje konzumácia alkoholu pri ochorení Covid-19.

Nemusia byť všetci abstinenti, to je nereálne. Ale po alkohole klesá opatrnosť, skôr si dáme dole rúško, skôr objímeme suseda.

Hlavné je nerobiť si zásoby, nesedieť pri televízore a popri tom popíjať vínko. Ak sa koronavírusom nakazí človek, ktorý bude celé sviatky popíjať, tak bude mať s vysokou pravdepodobnosťou ťažší priebeh ochorenia Covid-19.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Počas sviatkov sú navyše urgentné príjmy viac zaťažené aj pre nehody spojené s konzumáciou alkoholu. Holanďania, Dáni preto obmedzili predaj alkoholu, obmedzilo sa tak riziko násilností či úrazov.

Pomohol by zákaz predaja alkoholu počas sviatkov?

Určite by pomohol. Robia to tak viaceré vyspelé demokracie. Slovensko je taká demokracia východného typu, myslíme si, že zákazy sú na to, aby sa porušovali.

“ V našej ambulancii vidíme veľký nárast počtu pacientov, závislých pribudlo počas leta aj počas lockdownu. Presné čísla budeme mať po Novom roku. „

Nie som za absolútnu prohibíciu. Ale výrazné zníženie predaja spojené s osvetou by tu malo byť.

Ako by také obmedzenie malo vyzerať?

To by vám najlepšie povedal minister hospodárstva. Ten by však povedal, nech sa predáva tak ako doteraz. Vidíme, že keď sa nepredáva, vznikajú veľké finančné straty.

Ale v krajinách, kde predaj alkoholu zakázali, sa situácia v ich zdravotníckom systéme zlepšila a nebol taký zaťažený.

Aj v bežnom období, keď nie je pandémia, sa ľudia sťažujú, že cez víkendy alebo sviatky sú urgentné príjmy zahltené opitými. Iní pacienti potom musia čakať, lebo opitý je zranený a z medicínskeho hľadiska musia zraneného ošetriť ako prvého.

Teraz sa to už nedá zmeniť, neviem si predstaviť, že by sa na Slovensku obmedzil predaj alkoholu medzi sviatkami. Ale určite by to pomohlo. Ľudia majú doma dosť alkoholu, aby si mohli symbolicky pripiť.

Zvýšil sa počas pandémie počet závislých?

Podľa prieskumov áno. Tí, čo alkohol konzumovali pravidelne, začali viac piť. Niektorí sa preklopili aj do fázy závislosti.