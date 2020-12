Maturitu si budú môcť urobiť aj žiaci v nižšom ročníku

Niektoré učivo prejdú gymnáziá za dva alebo tri roky.

27. dec 2020 o 11:52 TASR

Načítavam video... https://cdn.jwplayer.com/players/XD2BHipj.html

BRATISLAVA. Maturitnú skúšku si budú môcť urobiť aj žiaci v nižšom ročníku, ako je ten štvrtý. Minister školstva, vedy, výskumu a športu Branislav Gröhling (SaS) v koncoročnom rozhovore pre TASR uviedol, že nevidí dôvod, prečo by si nemohol urobiť študent maturitnú skúšku v treťom ročníku, ak už škola učivo z daného predmetu prebrala kompletne.

Minister poukázal, že na gymnáziách prejdú pri niektorých predmetoch všetko učivo za dva alebo tri roky a následne majú už len semináre.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Takýmto študentom chceme umožniť, aby si danú maturitu mohli urobiť napríklad aj v treťom ročníku. Nechceme rozširovať počet predmetov, ktoré sú vo štvrtom ročníku, ale na druhej strane nechceme brániť študentom, aby si mohli urobiť maturitu z daného predmetu, ak už majú prebraté celé učivo," vysvetlil minister.

Takto chcú podľa šéfa rezortu školstva pomôcť študentom, ktorí sa plánujú špecializovať napríklad na medicínu, matematické smery či chcú ísť do zahraničia, alebo budú mať maturitnú skúšku z dvoch cudzích jazykov. Minister prízvukoval, že táto predčasná maturitná skúška sa nebude dať urobiť z povinných predmetov. Tie sa budú robiť stále vo štvrtom ročníku. "Budú to dobrovoľne voliteľné predmety. Ak žiaci preberú dané učivo a škola im to schváli," povedal minister. Upriamil pritom pozornosť na fakt, že takto bude môcť mať študent maturitnú skúšku z piatich či šiestich predmetov.