Bittó Cigániková vidí málo pozitív v zdravotníctve

Rezort trápia nedostatok finančných zdrojov, plytvanie a neefektivita.

28. dec 2020 o 10:36 TASR

BRATISLAVA. Rok 2020 bol skúpy na pozitívne zmeny v zdravotníctve. V bilancii roka to uviedla predsedníčka Výboru Národnej rady (NR) SR pre zdravotníctvo Jana Bittó Cigániková (SaS).

"Potešilo ma však to, že neprešlo sprísnenie interrupcií, ale napríklad aj na vláde schválené vyradenie kanabidiolu (CBD) zo zoznamu omamných a psychotropných látok. Aj vďaka týmto malým krokom sa posúvame aspoň trocha vpred, k modernej a efektívnej liečbe našich pacientov," povedala.

Za jeden z najväčších problémov, ktorému slovenské zdravotníctvo čelilo už niekoľko rokov za sebou, vrátane tohto roka, koaličná poslankyňa považuje nedostatok finančných zdrojov, plytvanie a neefektivitu, ale aj nedostatok zdravotníckych pracovníkov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Za najväčšie sklamanie tohto roka považuje Bittó Cigániková prijatý rozpočet pre rezort zdravotníctva.

Podľa jej slov opätovne aj v budúcom roku bude spoločnosť pociťovať nedostatok finančných prostriedkov.

"Rovnako však bolo pre mňa sklamaním aj dvojité dofinancovanie štátnej Všeobecnej zdravotnej poisťovne. Myslím si, že keby hospodárila lepšie, efektívnejšie a dodržiavala by svoje plány, nebolo by to vôbec potrebné," dodala šéfka parlamentného zdravotníckeho výboru s dôvetkom, že zároveň týmto dofinancovaním boli ukrátení poistenci súkromných zdravotných poisťovní, z ktorých peňazí tiež tieto prostriedky odišli.