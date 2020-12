Odsúdený piťovec Dvorský žiada obnovu konania, zasadnutie bude v marci

Dvorský si odpykáva 22-ročný trest odňatia slobody.

28. dec 2020 o 16:08 SITA

BRATISLAVA. Špecializovaný trestný súd na pracovisku v Banskej bystrici vytýčil na 9. marca verejné zasadnutie vo veci Igora Dvorského, ktorý je odsúdený v rámci prípadu zločineckej skupiny piťovci.

Konkrétne sa má zaoberať návrhom na povolenie obnovy konania. Najvyšší súd SR Dvorskému v novembri 2014 právoplatne uložil trest 22 rokov väzenia.

Pôvodne mu predtým v máji toho istého roku Špecializovaný trestný súd vymeral vo väzení s najprísnejším stupňom stráženia 24 rokov.

Podľa Trestného poriadku môže súd povoliť obnovu konania, ak „vyjdú najavo skutočnosti alebo dôkazy súdu skôr neznáme, ktoré by mohli samy osebe alebo v spojení so skutočnosťami a dôkazmi už skôr známymi odôvodniť iné rozhodnutie o vine, alebo vzhľadom na ktoré by pôvodne uložený trest bol v zrejmom nepomere k závažnosti činu alebo k pomerom páchateľa”.

Špecializovaný trestný súd v Pezinku v máju 2014 vymeral pre 14 z 18 obžalovaných v rámci skupiny piťovci tresty od jedného roka podmienečne až do 24 rokov vo väzení.

Vinným ich uznal z trestných činov zloženia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, vyberania výpalného alebo obchodovania s drogami. Zvyšných štyroch obžalovaných vtedy súd oslobodil.

Najvyšší súd neskôr v novembri 2014 v rámci odvolacieho konania viacerým obžalovaným znížil tresty. Jurajovi Ondrejčákovi známemu ako Piťo, ktorý bol označovaný za šéfa skupiny, napríklad z pôvodne uložených 18 rokov právoplatne vymerali 16-ročný trest.