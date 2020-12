Nicholson: Keby som vedel, čo viem dnes, mnohé články by som nebol napísal

Správy zo Slovenska, ktoré v roku 2020 najviac zaujali cudzincov.

30. dec 2020 o 23:33 The Slovak Spectator

1. V Bratislave po taliansky? Majster pekár hľadá recept na zabudnuté mandľové keksíky: Baker of legendary rolls tries a forgotten Bratislava delicacy

2. Voľby vyhral muž, ktorý ukončil politickú dominanciu Smeru. Kto je Igor Matovič? Unpredictable, controversial, but the only one to defeat Smer. Meet Igor Matovič

3. Archeologička hovorí o objave roka. Pozrite si vzácnu bronzovú sošku z Jánoviec pri Poprade: Archaeologists discover Bronze Celtic statue with golden eyes

4. Ako sa to začalo. Prvý prípad koronavírusu na Slovensku potvrdili začiatkom marca: Coronavirus confirmed in Slovakia

5. Plánujete cestovať? Tento manuál sa vám môže zísť: How to travel to and from Slovakia during COVID-19

6. Čomu vďačí Slovensko za svoj úspech v prvej vlne pandémie: The COVID-19 miracle. What happened in Slovakia?

7. V Ázii ho zakazujú, u nás ho nájdete v mnohých jedlách. Čo spája Slovensko s makom? Slovaks and poppies: An inseparable duo for centuries

8. Magister Kočner a iné momenty súdneho procesu roka: The banality of evil

9. Slovenky prechyľujú čoraz menej: Ová and out: Slovak women dropping female suffix from surnames

10. Tom Nicholson: Keby som vtedy vedel to, čo viem dnes, mnohé články by som nebol napísal: The virtue of knowing too little

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka.

Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu.

Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.