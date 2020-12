Seizmológ: Otrasy sa pri Záhrebe ešte zopakujú, vlny k nám dorazia do niekoľkých sekúnd

Seizmológ Kristián Csicsay vysvetľuje, že na Slovensku prístroje ročne zaznamenajú 80 zemetrasení.

29. dec 2020 o 14:59 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Dvesto ľudí zatiaľ ohlásilo Ústavu vied o Zemi v Slovenskej akadémii vied, že dnes okolo poludnia pocítili u nás mierne otrasy a hojdanie sa predmetov.

Vedúci oddelenia seizmológie v Ústave vied o zemi Slovenskej akadémie vied Kristián Csicsay vysvetľuje, že to, čo Slováci cítili, bolo chvenie zo zemetrasenia z okolia chorvátskeho Záhrebu, ktoré sa udialo v utorok o 12.19 hod.

Obyvatelia Bratislavy v utorok opisovali, že cítili pohyb kľúčov vo dverách, trasenie žalúzií, lustrov či ozdôb na vianočných stromčekoch. Otrasy podľa Csicsaya na Balkáne ešte prídu.

Zverejnené dáta hovoria o tom, že Slovensko pocítilo zemetrasenie s epicentrom pri Záhrebe so silou 6,2 magnitúdy. Čo spôsobuje také zemetrasenie?

(zdroj: Archív Kristián Csicsay)

To závisí od geologického podložia v danom mieste aj od hĺbky ohniska zemetrasenia a od vzdialenosti od epicentra. Magnitúda je len jedna veličina, ktorá zemetrasenie určuje.

U nás prístroje tiež zaznamenajú zemetrasenie s podobnou mangnitúdou ako pri Záhrebe, čo sa však líši, je jeho intenzita, ktorá so vzdialenosťou od epicentra klesá. My to voláme makroseizmická intenzita zemetrasenia. Tá hovorí o tom, ako zemetrasenie vplýva na ľudí, prírodu či na zvieratá.

Od hlavného mesta Chorvátska sme letecky vzdialení 250 až 300 kilometrov.