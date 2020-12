OĽANO nemá so Sme rodina dohodu o prokurátoroch ani o Lipšicovi

Michal Šipoš si myslí, že sa Lipšic dokáže chrániť pred politickými vplyvmi.

30. dec 2020 o 11:24 TASR

BRATISLAVA. Medzi Sme rodina a OĽANO neexistuje dohoda o obsadzovaní postov na generálneho a špeciálneho prokurátora.

Skonštatoval to predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš. Kandidatúru advokáta a exministra Daniela Lipšica za šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry vníma pozitívne.

Nie sú proti Lipšicovi

Lipšic sa podľa neho dokáže "odrezať" od politických vplyvov. Lipšic je vhodným kandidátom aj podľa predsedu parlamentu a Sme rodina Borisa Kollára.

Uviedol, že poslanci za Sme rodina neplánujú navrhnúť kandidáta na tento post.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Šipoš vylúčil dohodu, že by Sme rodina presadilo svojho kandidáta na šéfa Generálnej prokuratúry (GP) SR a OĽANO zase špeciálneho prokurátora.

"Nie je tam žiadna dohoda. Ani to, že vyhral Maroš Žilinka nebolo súčasťou nejakej dohody," povedal.

Vylúčil, že by niekto zo Sme rodina pretláčal kandidáta Žilinku, ktorý sa napokon generálnym prokurátorom stal. Rozhodujúcim kritériom bolo podľa Šipoša tzv. indikatívne hlasovanie poslancov.

Kollár uviedol, že hoci bol Žilinka kandidátom Sme rodina, nie je to "náš človek".

Má podľa neho silný mandát, ktorý získal naprieč politickými stranami. V jeho doterajšej práci sa podľa neho nedá nájsť žiadne pochybenie. Doplnil, že Žilinku predtým nepoznal a vylúčil politický vplyv Sme rodina na osobu nového generálneho prokurátora.

Šipoš: Lipšic by pozíciu zvládol

Šipoš nemá problém s Lipšicom na poste šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry.

Súvisiaci článok Lipšic potvrdil kandidatúru na post špeciálneho prokurátora Čítajte

"Myslím si, že je to človek, ktorý by túto pozíciu zvládol. (...) Nemám pocit, že by mal problematické väzby alebo že by svoje väzby zneužíval. Myslím si, že on je človek, ktorý dokáže byť profesionál a odrezať sa od politických vplyvov," zhodnotil Šipoš kandidatúru Lipšica.

Ak by existovalo podozrenie, že niekto z vládnej koalície urobil prešľap alebo trestný čin, Lipšic by podľa neho konal nekompromisne. Poslanci za OĽANO môžu podľa Šipoša nominovať ľudí na funkciu špeciálneho prokurátora, ak niekoho vhodného poznajú.

Do voľby by sa podľa Kollára mohli prihlásiť aj tí, ktorí sa uchádzali o post generálneho prokurátora. Osoba špeciálneho prokurátora je podľa neho najdôležitejšia v boji proti korupcii a "pozostatkom štátnej mafie".

"My nenavrhneme nikoho a počkáme, akí kandidáti budú. Potom bude verejné vypočutie, z toho sa vyberie, pevne verím že najlepší kandidát," doplnil šéf parlamentu s tým, že nezáleží na tom, či to bude prokurátor alebo neprokurátor.

Šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry majú poslanci parlamentu voliť na schôdzi, ktorej začiatok je naplánovaný na 26. januára. Nominácie sa môžu podávať do 8. januára. Národná rada SR bude voliť nového šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry po tom, ako sa obvinený Dušan Kováčik vzdal tejto funkcie.

Rada prokurátorov vyberie z dvoch kandidátov

Rada prokurátorov bude 4. januára 2021 na mimoriadnom zasadnutí rozhodovať o ich kandidátovi na funkciu špeciálneho prokurátora. Vyberať bude z dvojice Peter Kysel a Ján Šanta.

Rada bude zasadať od 10:00 na Krajskej prokuratúre Žilina a svojho kandidáta oznámi po rozhodnutí, ktoré by malo padnúť ešte v ten deň v poobedňajších hodinách. Informoval o tom predseda Rady prokurátorov Juraj Purgat.

Hlas kandidáta nenavrhne, Lipšica odmieta

Nezaradení poslanci pôsobiaci v strane Hlas-SD nebudú navrhovať kandidáta na špeciálneho prokurátora. Uviedol líder strany a nezaradený poslanec Národnej rady (NR) SR Peter Pellegrini s tým, že sa spoliehajú na zdravý rozum a zodpovednosť.

Advokáta Daniela Lipšica však nepovažuje za dobré riešenie v pozícii šéfa Úradu špeciálnej prokuratúry.

"Domnievame sa, že Daniel Lipšic nie je dobrým riešením. Je to bývalý politik prepojený stranícky na mnohých súčasných politikov vládnej koalície. Zároveň má vo svojom portfóliu celý rad klientov, kde hrozí, že by mohol byť v konflikte záujmov. Rád by som sa mýlil, ale ak sa tak stane, obávam sa silnej politizácie prokuratúry," skonštatoval Pellegrini s tým, že to nie je dobrá cesta pre Slovensko.

V súvislosti s novým generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom ocenil, že vo voľbe získal silnú podporu v parlamente. Myslí si, že jeho ľudský príbeh a profesionalita dávajú nádej, že odolá politickým tlakom a prokuratúra zostane nezávislou.