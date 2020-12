Koalícia považuje za najväčší úspech rozviazanie rúk polícii či súdom

Kollár ocenil úpravu veku odchodu žien do dôchodku.

31. dec 2020 o 9:40 TASR

BRATISLAVA. Najväčším doterajším úspechom vládnej koalície je "rozviazanie" rúk polícii, prokuratúre či súdom. Zhodujú sa na tom predseda parlamentu a Sme rodina Boris Kollár, vicepremiérka a šéfka Za ľudí Veronika Remišová, ako aj predseda poslaneckého klubu OĽANO Michal Šipoš.

Remišová považuje za úspech aj záchranu stoviek miliónov eur v eurofondoch a reformu súdnictva. Kollár tiež oceňuje úpravu veku odchodu žien do dôchodku či snahu zrušiť doplatky za lieky pre vybrané skupiny obyvateľov.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

"Táto vláda si zobrala do vienka, že vyčistí štátnu mafiu, ktorá vznikla počas pôsobenia vlády Smeru-SD. Myslím si, že toto sa tejto vláde darí. Boli rozviazané ruky polícii, prokuratúre, súdnictvu. Očisťuje sa to," zhodnotil pre TASR Kollár a za úspech označil aj zvolenie nového generálneho prokurátora.

Poukázal tiež na to, že sa "čistí" polícia a stíhajú sa policajné špičky, o ktorých expremiér Robert Fico hovoril, že patrili medzi najlepších.

Polícia má voľné ruky

Súvisiaci článok Voľby, Kočner, chaos s koronou. Rok očami fotografa Jozefa Jakubča Čítajte

Aj Šipoš oceňuje, že čestní prokurátori, vyšetrovatelia či sudcovia dostali možnosť robiť si svoju prácu bez toho, aby bol na nich vyvíjaný nátlak.

"Majú voľné ruky. Orgány činné v trestnom konaní pracujú slobodne, a tak sa odhaľuje to, o čom sa dlhšie hovorilo," povedal pre TASR.

"Polícia má voľné ruky, môže si robiť svoju prácu a vidno výsledky," skonštatovala pre TASR Remišová. V boji proti korupcii a zneužívaniu štátu sa polícii podľa nej darí odhaľovať "veľké ryby".

Kollár oceňuje aj to, že sa podarilo zmeniť zákon, ktorý upravuje odchod žien do dôchodku. "Štát to bude stáť obrovský balík peňazí, ale túto nespravodlivosť sme opravili. A nejakých 150 000 žien si môže vydýchnuť," podotkol.

Remišová vyzdvihla aj využitie eurofondov

Za úspech považuje tiež to, že v koalícii presadil, aby sa dôchodcom počas pandémie nového koronavírusu nerušili vlaky zadarmo.

Podľa Kollára sa tiež podarilo presadiť zrušenie doplatkov na lieky pre ľudí ťažko zdravotne postihnutých, deti do šiestich rokov a dôchodcov. Parlament zatiaľ legislatívu definitívne neschválil. Kollár chce, aby sa zrušenie doplatkov rozšírilo aj o ďalšie skupiny liekov.

Okrem presadenia reformy súdnictva vyzdvihla Remišová aj využitie eurofondov. "V eurofondoch som vďaka krízovému manažmentu zachránila stovky miliónov eur, ktoré by inak prepadli a museli by sme ich vrátiť do Bruselu, ako to musela urobiť vláda Petra Pellegriniho a Roberta Fica predchádzajúce roky. My sme ich dokázali rozumne využiť, je to veľký úspech tímu na ministerstve, najmä za mimoriadne ťažkej situácie počas pandémie," uzavrela ministerka investícií.