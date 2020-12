Kolíková si z reforiem cení zákon o zaisťovaní majetku aj Najvyšší správny súd

V roku 2020 sa Ministerstvu spravodlivosti podarilo presadiť všetko, čo bolo kľúčové.

31. dec 2020 o 15:25 TASR

Uviedla to šéfka rezortu spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí).

Postihovanie ilegálne nadobudnutého majetku

Vyzdvihla najmä novelu ústavy schválenú parlamentom a k tomu príslušný zákon o reforme justície.

"Dáva predpoklad ďalších zmien, či už to súvisí so Súdnou radou a jej novými kompetenciami, tiež so zriadením Najvyššieho správneho súdu," poznamenala s tým, že za dôležitý považuje tiež zákon o zaisťovaní majetku.

"Umožnil nám zriadiť úrad pre správu zaisteného majetku, ktorý budeme budovať od budúceho roka. Táto právna úprava prešla celým legislatívnym procesom a je účinná od 1. januára," dodala.

Zriadenie úradu pre správu zaisteného majetku je podľa nej dôležité v tom, aby bol postihovaný majetok, ktorý je nadobúdaný nelegálnou, osobitne trestnou činnosťou.

"Sú to dôležité úspechy na to, aby bolo právo predvídateľné a dôsledne vymáhaná zodpovednosť v rámci trestného konania," podotkla.

Zákaz výkonu záložného práva

V rámci ďalších legislatívnych zmien prijal rezort opatrenia na zmiernenie dosahov pandémie nového koronavírusu.

Dočasnou ochranou podnikateľov, ktorú bolo možné využiť do konca roka 2020, sa v tomto období prerušili premlčacie, prekluzívne a procesné lehoty.

"Zaviedli sme zákaz výkonu záložného práva, dražieb či iného speňažovania majetku zo strany dražobných spoločností, exekútorov či správcov," spresnil rezort. Od 1. januára 2021 bude fungovať štandardný inštitút dočasnej ochrany.

"Súčasťou tejto úpravy sú aj nové opatrenia, ako tzv. malý, nízkonákladový, rýchly konkurz či neformálna reštrukturalizácia podnikov," dodal hovorca MS SR Peter Bubla.

Posilnenie práv obetí trestných činov

Vláda v decembri schválila novelu zákona o obetiach trestných činov.

"Zameriava sa na posilnenie práv obetí a ich ochranu pred ďalšou viktimizáciou vo viacerých oblastiach, ako napríklad zjednodušenie prístupu k odškodneniu či vytvorenie siete tzv. intervenčných centier," doplnil.

Parlament v prvom čítaní schválil aj nové pravidlá vydržania. Potvrdzovanie vydržania by sa malo po novom presunúť z notárov na súdy.

Kvalitnejšie verejné obstarávanie

V medzirezortnom pripomienkovom konaní je v súčasnosti zákon o súdnej ochrane vo verejnom obstarávaní.

"Cieľom je vytvoriť rýchlejší a efektívnejší prostriedok preskúmania a nápravy pochybení v procese verejného obstarávania," spresnilo MS SR, ktoré v roku 2020 predstavilo aj návrh reformy novej súdnej mapy.

V rámci nelegislatívnych projektov spustilo váženie prípadov, čiže zber údajov na meranie pracovnej záťaže sudcov. Predstavilo nový systém určovania počtu voľných miest sudcov na súdoch.

"Ministerstvo spravodlivosti v spolupráci s ministerstvom zahraničných vecí robí všetky kroky na to, aby sa Slovensko stalo stranou v trestnom konaní v prípade vyšetrovania smrti Jozefa Chovanca," uviedol Bubla.