Mazák chce konaním v Súdnej rade potvrdiť význam jej existencie

Predseda Súdnej rady je rád, že získal viac kompetencií.

31. dec 2020 o 16:24 SITA

BRATISLAVA. Predseda Súdnej rady SR Ján Mazák nastúpil do funkcie s predsavzatím presvedčiť, že súdna rada je efektívnym ústavným orgánom správy a riadenia justície, dokáže prispieť k jej ozdraveniu a plniť svoje úlohy.

Uviedol to v rozhovore pre agentúru SITA a portál Webnoviny.sk.

„Zdalo sa mi, že ak by sme nenastúpili na túto novú cestu, tak by začali politici v novele ústavy uvažovať o tom, že súdnu radu nepotrebujeme a jej kompetencie by sa vrátili na ministerstvo spravodlivosti. Zatiaľ to vyzerá tak, že za ten krátky čas dokonca aj politici pochopili, že súdna rada existuje v systéme opodstatnene a oprávnene, a dokonca jej priznali aj viac právomoci,“ dodal Mazák.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Pomenovali množstvo zanedbaných problémov

Jána Mazáka si zvolili za svojho predsedu členovia rady 29. júna 2020 a vo funkcii nahradil Lenku Praženkovú, ktorá sa funkcie vzdala 23. júna.

Za polrok sa mu podľa jeho slov podarilo pomenovať množstvo problémov a úloh, ktoré boli zanedbávané.

Súvisiaci článok Mazák vidí prínos novej súdnej mapy v odľahčení byrokracie Čítajte

„Rozpadli sa hodnotiace komisie, disciplinárne konania – nemáme ani jedného predsedu odvolacieho disciplinárneho senátu, neriešili sa tu sťažnosti, ktoré prichádzali. V júli sme riešili sťažnosti z minulého roku. Bohužiaľ, kancelária súdnej rady trpí aj tým, že som tu mal iba jedného človeka, čo ovládal cudzí jazyk, takže sem nikto nechodil,“ vysvetlil Mazák, ku ktorému tento rok prišiel ako prvý holandský veľvyslanec, čo bolo podľa Mazáka aj začiatkom medzinárodného ukotvenia súdnej rady.

Rada už nie je polarizovaná

Predseda súdnej rady ďalej povedal, že sa neriešili veci, pokiaľ ide o zloženie výberových komisií. Do nich z desiatok kandidátov v databáze boli stále menovaní tí istí.

Súvisiaci článok Reforma justície nie je podľa šéfa súdnej rady návratom k mečiarizmu Čítajte

„Dôležité je najmä to, že súdna rada naskočila na úplne iný algoritmus práce. Prvýkrát sa rada stretla, dokonca dvakrát, počas justičných prázdnin. Zasadnutia sú pravidelné a čisto pracovné. Rada už nie je polarizovaná, aj keď máme rozdielne názory. Väčšina hlasovaní sa končí konsenzom alebo veľmi dobrými riešeniami, na ktorých sa zhodneme a nájdeme prieniky,“ uzavrel Mazák.

Ján Mazák si myslí, že nie sú úplne za vodou a na súdnej rade ich čaká ešte veľa práce, „aby sme dokázali udržať súdnu radu v ústavnom systéme ako plnohodnotný orgán, ktorý legitimizuje súdnictvo“.