Brocková privítala zmenu prezidenta USA, vzťahy s EÚ by sa mali zlepšiť

EÚ vo vzťahu k USA musí investovať viac do vlastných schopností a kapacity.

31. dec 2020 o 16:48 SITA

BRATISLAVA. Schopná a strategicky uvedomelá Európa je tým najlepším spojencom USA.

Pre agentúru SITA a portál Webnoviny.sk to uviedla štátna tajomníčka Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Ingrid Brocková.

Biden je nádejou na pozitívne zmeny

Zvolenie Joea Bidena do funkcie vníma pozitívne nielen štátna tajomníčka, ale aj jej kolegovia z členských štátov Európskej únie (EÚ), ktorí vyjadrili presvedčenie, že transatlantické vzťahy sa budú uberať pozitívnejším smerom.

Ako ďalej Brocková priblížila, Joe Biden jasne deklaroval záväzok obnoviť jednotu a rešpekt demokratických noriem a inštitúcií, multilaterálnych a klimatických záväzkov USA, čo Slovensko jednoznačne víta.

„Spojené štáty sú našim najdôležitejším spojencom a partnerom a verím, že toto vnímanie je obojstranné,“ spresnila štátna tajomníčka.

EÚ by mala zvýšiť svoj vplyv

Na druhej strane je podľa Brockovej nutné priznať, že aj keď dôjde k zmene tónu, obsahovo „náš“ dialóg so Spojenými štátmi nemusí byť vo všetkých oblastiach úplne jednoduchý, napríklad v obchodných vzťahoch možno zrejme naďalej očakávať zložité vyjednávanie.

Tajomníčka rezortu diplomacie je však presvedčená, že európskym záujmom nikdy nebolo „iba profitovať“ z obchodnej a bezpečnostnej angažovanosti USA v Európe, respektíve vo svete.



„Ak si máme vziať ponaučenie od odchádzajúcej administratívy, je to fakt, že EÚ vo vzťahu k USA musí investovať viac do vlastných schopností a kapacity. Myslím, že aj politicky sme dozreli do času, keď sa musíme aj my Európania vážne zaoberať otázkou, ako urobiť v EÚ viac v oblasti európskej, ale aj svetovej bezpečnosti, samozrejme so zachovaním plnej kompatibility s NATO. Je to naša povinnosť, ak máme byť Spojeným štátom rovnocenným partnerom,“ dodala Brocková s tým, že aj v slovenskom národnom záujme je mať EÚ schopnú čeliť hrozbám najmä v susedstve.