Transformácia prebehne, ak stihneme všetko pripraviť, tvrdí šéf SAV

Ústavy SAV mali už v roku 2018 postupne prejsť transformáciou.

2. jan 2021 o 8:24 TASR

BRATISLAVA. Ak sa všetko v súvislosti s transformáciou Slovenskej akadémie vied (SAV) stihne pripraviť do 31. decembra 2021, tak od 1. januára 2022 by mali byť ústavy SAV automaticky verejné výskumné inštitúcie.

V koncoročnom rozhovore to pre TASR potvrdil predseda SAV Pavol Šajgalík.

Predseda pripomenul, že po nástupe novej vlády si ministerstvo školstva racionálne určilo štátnych tajomníkov. Ľudovít Paulis je určený pre oblasť vedy a výskumu.

"Z jeho popudu, ale aj našim pričinením, aby SAV dospela k zastavenej transformácii SAV na verejné výskumné inštitúcie, sa celý proces znovu rozbehol," povedal Šajgalík. Ako podotkol, pod vedením štátneho tajomníka vznikla pracovná skupina, ktorá sa procesom transformácie zaoberá.

"Vyzerá to tak, že sme v rytme a pokiaľ sa nič vážne nestane, tak by sa zákon o verejných výskumných inštitúciách a transformácii SAV mohol dostať do parlamentu niekedy v júni 2021," povedal predseda akadémie. Ako dodal, spolupráca s ministerstvom školstva je dobrá.

"Predpokladáme a budeme robiť všetko preto, aby sa transformácia SAV zrealizovala k 1. januáru 2022. Principiálne zmeny voči pôvodnému zneniu sú tie, že transformácia musí prebehnúť k 1. januáru nejakého roku. Avšak neprebehne transformácia len legislatívna, ale aj fyzická, čiže aj majetok prejde na inštitúcie," dodal Šajgalík.

Ústavy SAV mali už v roku 2018 postupne prejsť transformáciou a mali byť zapísané do registra verejných výskumných inštitúcií a stať sa verejnoprávnymi s možnosťou podnikať a vytvárať zisk.

Podľa novely zákona o vysokých školách sa však vrátili do pôvodného stavu pred transformáciou, a to do rozpočtových a príspevkových organizácií.