Ministerstvo by chcelo stavať moderné digitálne nemocnice

Rezort by chcel nové nemocnice vybudovať v rámci programu plánu obnovy.

2. jan 2021 o 9:45 TASR

BRATISLAVA. Rezort zdravotníctva by chcel v rámci programu plánu obnovy vybudovať nové moderné nemocnice. Predstaviť si vie aj to, že by sa zdroje programu využili na reformné účely v zdravotníctve.

Pre TASR to povedala hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva (MZ) Zuzana Eliášová.

Program si podľa jej slov vyžaduje detailne pripravené projekty, spĺňajúce digitálny a zelený rozmer, ako aj udržateľnosť, projekty musia spĺňať aj ďalšiu podmienku. Ich najneskoršia realizácia má byť do roku 2026.

"Primárne vidíme možnosti vo výstavbe moderných digitálnych nemocníc, ktoré spĺňajú prísne zelené štandardy, a v zmysluplnej rekonštrukcii existujúcich nemocničných zariadení. Finálnemu rozhodnutiu bude predchádzať optimalizácia siete nemocníc, na ktorej rezort pracuje," komentovala.

Potenciálne reformné oblasti v rámci tohto programu sú podľa ministerstva zdravotníctva napríklad reforma ústavnej zdravotnej starostlivosti, dlhodobá zdravotná starostlivosť, starostlivosť o duševné zdravie, riešenie akútnej zdravotnej starostlivosti, reforma ambulantnej starostlivosti, stabilizácia personálu a iné.

Dodala, že ministerstvo zdravotníctva postupnými systematickými krokmi pracuje aj na naplnení záväzkov z programového vyhlásenia vlády.