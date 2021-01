Krajčí uznáva, že opatrenia nepresadil. Kto iný ako on by mal vyvodiť politickú zodpovednosť

Minister zdravotníctva má dôveru hoci tvrdí, že nedokázal presadiť prísne opatrenia.

4. jan 2021 o 19:04 (aktualizované 4. jan 2021 o 19:49) Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Keď český minister zdravotníctva Adam Vojtěch nedokázal vzdorovať premiérovi Andrejovi Babišovi a presadiť prísnejšie opatrenia navzdory stúpajúcim číslam infikovaných, koncom septembra odstúpil.

Slovenský minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽaNO) len za december minimálne trikrát verejne povedal, že síce presadzoval prísnejšie obmedzenia, no nedokázal ich až do uplynulého piatka presadiť cez vládu.

„Nie je to to, čo som priniesol, za čo som bol ochotný hlasovať, ale pokiaľ by občania dodržali, čo pripravila a schválila vláda, tak si myslím, že je to lepšie ako nič,“ vyhlásil Krajčí v polovici decembra, keď vláda rozhodla o zákaze vychádzania, no s množstvom výnimiek a za obmedzených podmienok mohli ostať otvorené kostoly a fungovať lyžiarske strediská.

Odborníci vtedy opatrenia prijaté na vianočné sviatky považovali za slabé, ktoré zásadne nespomalia šírenie vírusu.

Na Silvestra, keď sa už viaceré nemocnice ocitli na pokraji kritickej situácie, Krajčí po mimoriadnom zasadnutí vlády opäť pripomenul, že už dávno bol zástancom tvrdého lockdownu. Aj ten však musí podľa neho prísť v pravý čas, inak prídu demonštrácie, čo je z epidemiologického hľadiska riskantnejšie.

Počet hospitalizovaných s koronavísom pritom v pondelok prekročil hranicu tritisíc, hoci už počet 2500 považovali odborníci za kritickú hranicu. V štatistikách v pondelok zároveň pribudlo rekordných 204 úmrtí v súvislosti s Covidom-19.

Minister v pondelok cez svoje tlačové oddelenie neodpovedal na otázku, ako sa cíti vo vláde, v ktorej neuspel s vlastnými návrhmi v kľúčovej téme, ako je boj s pandémiou.