Najdôležitejšie správy dňa: Lučanského samovraždu preverí 17-členná komisia

Pozrite si prehľad dnešného dňa.

4. jan 2021 o 18:30 Martin Vonšák

Predstavili komisiu, ktorá prešetrí Lučanského smrť.

Pribudol rekordný počet obetí, kritická situácia je v Nitre.

Assange mieri na slobodu, Američania sa chcú odvolať.

Rozlúčka s Emíliou Kováčovou bude tento týždeň, presný deň bude známy podľa vlajky.

Prinášame prehľad najdôležitejších správ dnešného dňa:

Predstavili komisiu, ktorá prešetrí Lučanského smrť

Len niekoľko dní po samovražde bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského, oznámila ministerka spravodlivosti Mária Kolíková vymenovanie komisie, ktorá má prešetriť samovraždu bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského.

Táto komisia sa bude podľa jej slov zaoberať aj prvým incidentom, pri ktorom došlo k poraneniu a následnej operácii v ružomberskej nemocnici. Kolíková hovorí, že chápe otázniky okolo Lučanského smrti, no dôvod na svoje odstúpenie nevidí. "Nemám dôvod uvažovať nad svojím odchodom," povedala Kolíková s tým, že ak by odišla, považovala by to za zbabelé. Ak by sa však ukázalo, že pochybila, je pripravená tomu čeliť.

Komisia má 17 členov a sú v nej zastúpení poslanci Národnej rady z radov opozície aj koalície, prezidentka, verejná ochrankyňa práv, médiá či odborníci zo zahraničia. Predsedu si vyberú samotní členovia komisie. Komisia v pondelok schvaľovala svoj štatút. Členovia podpísali záväzok mlčanlivosti. Informovať budú verejnosť až o záveroch prešetrovania, o ktorých budú hlasovať.

Pribudol rekordný počet obetí, v Galante bude covidová nemocnica

Epidemiologická situácia na Slovensku je naďalej vážna. Svedčí o tom nielen rekordný prírastok v počte úmrtí (dnes ich pribudlo až 204), ale situácia v nemocniciach.

Najťažšie chvíle prežívajú v Nitre. „Sme v takom stave, ako to bolo na Orave. Treba prijať ďalšie opatrenia," uviedol primátor mesta Marek Hattas na tlačovej konferencii. „Na mieste je aj otázka tvrdého lockdownu. Zavrieť mesto nám už nepomôže, potrebujeme to v celom okrese," dodal. Ide o nadregionálny problém a celoslovenskú koordináciu situácie,“ povedal riRiaditeľ nitrianskej nemocnice Milan Dubaj zase upozornil, že nemocnica je na hrane možností. Dodal, že ide o nadregionálny problém.

Čo s tým? Pomôcť preťaženej nemocnici by mala Galanta. Tamojšia nemocnica bude totiž od štvrtka 7. januára fungovať v režime červenej COVID nemocnice. Poskytovať tak bude zdravotnú starostlivosť iba pre pacientov s ochorením COVID-19. Pomôcť by mala aj nitrianska polícia, ktorá sprísni kontroly zákazu vychádzania, zameria sa pri nich na cestovanie do Nitry.

Assange mieri na slobodu, Američania sa chcú odvolať

Zakladateľ a šéf webu WikiLeaks by sa po viac ako desiatich rokoch mal čoskoro dostať znovu na slobodu. Londýnsky súd dnes rozhodol, že ho Veľká Británia nemôže vydať do Spojených štátov, kde ho obviňujú z vyzradenia štátnych tajomstiev.

Z právneho hľadiska by ho podľa súdu bolo možné vydať, v Spojených štátoch mu nehrozi stíhanie mimo ústavných pravidiel ani nevhodné zaobchádzanie, argumentoval súd. Dôvodom odmietnutia sú obavy o jeho psychický stav a hrozba, že by v americkom väzení spáchal samovraždu, zdôvodnila svoje rozhodnutie sudkyňa Vanessa Baraitserová.

Americký whistleblower Edward Snowden vyjadril nádej, že rozhodnutie britského súdu bude "koncom" pokusov USA stíhať ho v súvislosti so špionážou. "Nech je toto už koniec," napísal na Twitteri Snowden, ktorý je v USA obvinený zo špionáže. Americká vláda však už avizovala, že proti rozhodnutiu podá odvolanie.

S bývalou prvou dámou bude rozlúčka tento týždeň, presný deň bude známy podľa vlajky

Tak exprezident Michal Kováč, ako ani jeho manželka Emília sa už nedožila objasnenia únosu ich syna, ktorý v roku 1995 s najväčšou pravdepodobnosťou zorganizovala SIS pod vedením Ivana Lexu.

Emília Kováčová skonala vo veku nedožitých 90 rokov 31. decembra minulého roka a bude pochovaná po boku manžela na Ondrejskom cintoríne v Bratislave. Prezidentská kancelária dnes poskytla základné informácie o poslednej rozlúčke s ňou.

„Posledná rozlúčka s bývalou prvou dámou sa vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu uskutoční tento týždeň výlučne v úzkom rodinnom kruhu. Vzhľadom na to nebudeme informovať o ďalších detailoch,“ uviedol Strižinec.

Na žiadosť rodiny nekonkretizoval ani deň, kedy rozlúčka má byť. Známy bude podľa toho, že na prednom nádvorí prezidentského paláca ako prejav úcty vyvesia čiernu vlajku. Zaveje v čase od 8.00 do 17.00 h.

Vojaci čestnej stráže zároveň položia na hrob bývalej prvej dámy veniec prezidentky Zuzany Čaputovej.