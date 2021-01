Meteorológovia varujú pred hmlou a snehovými jazykmi na horách

Vydané sú aj hydrologické výstrahy.

5. jan 2021 o 8:30 TASR a SITA

BRATISLAVA. V okresoch Banská Bystrica a Zvolen upozorňujú meteorológovia v utorok ráno na hmlu. V okresoch Brezno, Rožňava, Spišská Nová Ves, Poprad platí až do 18.00 h výstraha pred snehovými jazykmi a závejmi.

Tvoriť sa môžu na horských priechodoch. Slovenský hydrometeorologický ústav o tom informoval na webovej stránke.

Vydané sú aj hydrologické výstrahy. Pre okres Michalovce platí do 7. januára výstraha 2. stupňa pred povodňovou aktivitou. V oblastiach Košice okolie - Hornád a Trebišov je vydaná prvostupňová výstraha.

Dnes bude na Slovensku oblačno až zamračené a hmlisto, na mnohých miestach aj s mrholením alebo dažďom. Na západe sa vyskytnú zrážky len ojedinele.

Od nadmorskej výšky 800-900 metrov, v Žilinskom kraji, na Spiši a postupne miestami aj na Šariši bude snežiť od výšky 500 metrov nad morom.

Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 3 do 8 stupňov Celzia, v Žilinskom kraji a na Spiši okolo jedného stupňa. Na horách vo výške 1 500 metrov nad morom bude teplota okolo -4 stupňov.

Fúkať bude slabý, na západnom Slovensku a na juhu stredného Slovenska západný až severozápadný vietor do rýchlosti 6 metrov za sekundu (20 km/h).

Meteorológovia predpokladajú zrážky do 5, na Zemplíne do 10 milimetrov. Od nadmorskej výšky 700 metrov do 5 centimetrov snehu.