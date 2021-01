Kolíková: Žiadny z krajských súdov nie je vybavený pre ciele novej súdnej mapy

Reforma súdnej mapy nie je podľa Kolíkovej žiadnou revolúciou.

6. jan 2021 o 11:19 TASR

BRATISLAVA. Žiadny z krajských súdov (KS) nie je v súčasnosti vybavený napĺňať ciele novej súdnej mapy.

V rozhovore pre TASR to uviedla šéfka Ministerstva spravodlivosti (MS) SR Mária Kolíková (Za ľudí).

Upozorňuje, že na krajských súdoch nie je zabezpečená špecializácia senátov vo všetkých agendách.

Ako ďalej dodala, špecializácia je väčšinou len v rámci civilnej agendy.

"Ale aj v rámci nej sú často zlievané rodinnoprávne agendy. Nie sú vytvorené samostatné rodinné senáty, čo je cesta k tomu, aby sme mali efektívne rodinné súdy," argumentuje, prečo je podľa nej nutné znížiť počet všeobecných odvolacích súdov z ôsmich na tri.

Uvádza, že väčšie obvody majú vytvoriť predpoklady na špecializáciu senátov a možnosť náhodného prideľovania spisov minimálne trom senátom v rámci jednej agendy.

Kolíková reformu obhajuje

Navrhovaná reforma súdnej mapy, ktorá sa má dotknúť aj reorganizácie okresných súdov z doterajších 54 na plánovaných 30 obvodov, nie je podľa šéfky rezortu spravodlivosti žiadnou revolúciou.

"My sa skutočne vraciame len k roku 1996. Nepamätám si, že by sa diskutovalo o tom, že boli organizačne zle usporiadané. Bolo to veľmi zlé politické rozhodnutie v súvislosti s reorganizovaním verejnej správy, ktorú následne kopírovala justícia," podotkla. S vtedajšou reorganizáciou súdov podľa nej nesúhlasil ani minister spravodlivosti, ktorý bol v úrade.

Ministerka zároveň pripustila, že je otvorená komunikácii o kompromisných návrhoch.

"Akékoľvek podnety a nápady, ktoré prídu, si pozriem. Môže sa stať, že príde návrh, ktorý bude taký podnetný, že nám ukáže aj inú cestu a pohľad, ktorý sme si neuvedomili," dodala. Pripomienky však často podľa nej vychádzajú z nepresných dát a preto nie sú relevantné.

Koaličná SaS ministerku v snahe presadiť reformu súdnej mapy podporuje.

OĽANO vníma návrh reformy ako pracovný materiál, pričom niektoré zmeny nepovažuje za najvhodnejšie.

"S každým sa k tomu rada stretnem. Ak sú o niečom pochybnosti, urobím všetko pre to, aby boli vyvrátené. Urobím všetko pre to, aby tu bolo hlavne medzi koaličnými partnermi dobré porozumenie pre to, čo je cieľom súdnej mapy a prečo je nastavená tak, ako je," uzavrela Kolíková.

Fico kritika

Predseda opozičného Smeru a poslanec NR SR Robert Fico Kolíkovej reformu kritizuje. Reforma súdnictva a novelizácia ústavy prijaté koncom minulého roka podľa neho nevyriešia aktuálny problém s nedôverou v súdnictvo na Slovensku.

Fico hovorí aj o zastrašovaní a "kyjaku na sudcov", o rozvrate právneho štátu, namieta spôsob prijatia reformy i niektoré jej ustanovenia. Tvrdí, že novelizácia ministerky spravodlivosti nemá nič spoločné s reformou súdnictva. Ide podľa neho len o snahu vytvoriť ešte väčší tlak, aby boli poslušní a rozhodovali tak, ako sa dozvedia z médií.

"O akej reforme hovoríme? Nevidíme v Ústave SR žiadne ustanovenia, ktoré by reálne riešili problém, o ktorom dnes ľudia na Slovensku hovoria," podotkol s tým, že novelizácia rieši napríklad nový spôsob kreovania Ústavného súdu (ÚS) SR, ktorému navyše zobrali právomoc rozhodovať o súlade ústavných zákonov s ústavou samotnou. To podľa neho v praxi znamená, že ak Národná rada (NR) SR prijme nejaký zákon, o ktorom napokon ÚS povie, že je protiústavný, vláda môže zákon opätovne prijať ako ústavný a ÚS už nemôže nič povedať. Kolíkovú označil za typickú predstaviteľku mimovládnej organizácie. "Toto s reformou súdnictva nemá nič spoločné. To je len kyjak na sudcov. O tom všetkom bola celá novelizácia ústavy," dodal.

Smeru podľa jeho slov najviac prekáža, že sa novela ústavy riešila v núdzovom stave. Poukázal na vyjadrenia medzinárodných organizácií, ktoré upozorňujú na riziká. Fico podotkol, že okrem toho sa riešila aj novela ústavného zákona o bezpečnosti štátu v núdzovom stave a, navyše, v skrátenom legislatívnom konaní.

V súvislosti s reformou justície hovorí tiež o zastrašovaní sudcov. Ako príklad uviedol, že o väzbe sudcov už nebude rozhodovať ÚS SR. Tvrdí, že ministerka bude môcť prehodiť ktoréhokoľvek sudcu na iný súd v rámci zmien súdnej mapy. Fico namieta i nový trestný čin pokrivenia práva. "Stačí, aby niekto mal pocit, že sudca rozhodol inak, ako očakávajú médiá. Toto je nevídaná situácia," poznamenal.

Hovorí že v Európskej komisii to "začína vrieť okolo Slovenska". Obáva sa zaradenia SR na zoznam sledovaných krajín z hľadiska fungovania právneho štátu.

Pri zriadení Najvyššieho správneho súdu SR ho vyrušuje, že jeho predsedom môže byť nesudca. Pýta sa, či to opäť nechystajú pre konkrétneho človeka, ktorý by bol ochotný pracovať pre koalíciu. Ministerka si podľa neho aj tu rieši problém so sudcami. Poukázal na kompetenciu tohto súdu riešiť disciplinárne priestupky sudcov a prijímať voči nim i najtvrdšie opatrenia vrátane vyzlečenia z talára.

Hlavnými cieľmi reformy súdnej mapy sú špecializácia sudcov na hlavné agendy a zlepšenie kvality rozhodnutí súdov. Reforma počíta aj s reorganizáciou súdov, dotknúť sa má najmä súdov prvého i druhého stupňa. Zo všeobecného súdnictva sa má tiež vyčleniť správna agenda. Reformné kroky by mali podľa ministerky spravodlivosti viesť aj k zníženiu korupčných väzieb v súdnictve.