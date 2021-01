Šéf SOS/BirdLife: Budajovi sa podarilo presadiť dlho odkladané veci

Organizácia oceňuje prijatie opatrení na ochranu najohrozenejšieho vtáčieho druhu.

6. jan 2021 o 12:11 TASR

BRATISLAVA. Ministrovi životného prostredia Jánovi Budajovi (OĽANO) sa podarilo presadiť veci, ktoré predchádzajúci ministri dlho odkladali. Zasadil sa napríklad za ochranu pralesov na východnom Slovensku.

Pri výbere riaditeľov rezortných organizácií uplatňuje transparentný a odborný výber. Zhodnotil pre TASR Jozef Ridzoň zo Slovenskej ornitologickej spoločnosti/Birdlife.

Organizácia oceňuje aj prijatie opatrení na ochranu najohrozenejšieho vtáčieho druhu, dropa, pretože ich prijatie sa odkladalo 14 rokov. "Zatiaľ ho hodnotíme ako najakčnejšieho ministra životného prostredia vôbec, s naozajstným záujmom o ochranu prírody. Dúfame, že ministrovi toto tempo vydrží, bude ho potrebovať, tých problémov sa v rezorte od roku 1993 nakopilo príliš veľa," uviedol Ridzoň.

Ridzoň podotýka, že sa opätovne objavuje problém roztrieštenosti kompetencií v ochrane prírody a súvisiacich oblastiach medzi jednotlivými rezortmi. To spomaľuje prijatie potrebných systémových riešení. "V tomto však nepadá kritika na hlavu rezortu životného prostredia. Hoci sa aj minister životného prostredia snaží, napríklad prijatie zonácií národných parkov a ďalších chránených území by mohlo postupovať rýchlejšie, ak by v tomto bol väčší súzvuk a väčšia pomoc zo strany rezortu pôdohospodárstva," konštatuje.