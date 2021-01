Takmer na celkom Slovensku hrozí poľadovica

Výnimku tvoria niektoré okresy Prešovského a Košického kraja.

7. jan 2021 o 8:11 TASR

BRATISLAVA. Takmer na celom území Slovenska, s výnimkou niektorých okresov Prešovského a Košického kraja, hrozí poľadovica.

Výstrahu prvého stupňa v tejto súvislosti vydal Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý o tom informuje na svojom webe.

"Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity," upozorňujú meteorológovia s tým, že jej výskyt je v danom ročnom období a oblasti bežný, môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Výstraha platí do 9.00 h.

Dnes bude na Slovensku spočiatku oblačno až zamračené, s postupným zmenšovaním oblačnosti od juhozápadu. Miestami bude snežiť alebo sa vyskytnú snehové prehánky, v nižších polohách aj dážď alebo dážď so snehom. Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na svojej stránke.



Najvyššia denná teplota sa bude pohybovať od 0 do 5 stupňov Celzia. Na horách vo výške 1 500 metrov nad morom bude teplota okolo -7 stupňov.



Fúkať bude prevažne západný vietor do rýchlosti 6 metrov za sekundu (20 km/h), na strednom a východnom Slovensku miestami slabý vietor.



Meteorológovia predpokladajú zrážky do 3 milimetrov alebo 4 centimetrov snehu.