Brannobezpečnostný výbor zasadá o Lučanskom neverejne

Výbor sa bude zaoberať okolnosťami zranenia a úmrtia bývalého policajného prezidenta.

7. jan 2021 o 13:14 TASR

BRATISLAVA. K okolnostiam zranenia a úmrtia bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského zasadá vo štvrtok parlamentný brannobezpečnostný výbor.

Tomáš: Prípad má stále veľa nezodpovedaných otázok

Zvolanie výboru iniciovala opozičná poslankyňa Denisa Saková (nezaradená).

Jeho predseda Juraj Krúpa (OĽANO) pre TASR uviedol, že na výbore sa majú zúčastniť okrem ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí) aj generálny prokurátor Maroš Žilinka, odchádzajúci šéf Zboru väzenskej a justičnej stráže (ZVJS) Milan Ivan, ako aj riaditeľ Ústavu pre výkon väzby a výkon trestu odňatia slobody v Prešove Norbert Kundrák.

Saková na sociálnej sieti avizovala, že Krúpovi predložila požiadavky na sprístupnenie viacerých materiálov vrátane úradných a kamerových záznamov, lekárskych správ i zoznam personálu, ktorý riešil liečbu či presuny Lučanského.

Podľa nezaradeného poslanca Erika Tomáša má prípad stále veľa nezodpovedaných otázok.

"Zaujíma ma, či ešte stále si je pani ministerka spravodlivosti istá verziou v prvom incidente, že pán Lučanský zakopol o šľapku a takto si rozbil oko a potom následne na nemocničnom vozíku zase nešťastne padol, lebo už aj z jej vyjadrení cítiť určitú opatrnosť," povedal novinárom pred výborom.

Tomáša tiež zaujíma, či budú zverejnené kamerové záznamy a v akej sú kvalite. "Sama pani ministerka priznala, že tam nie je zachovaný časový sled, čiže ako bude vyriešený napríklad tento dôkaz," doplnil.

Zasadnutie je neverejné

Poslankyňa Denisa Saková už pri žiadosti o zvolanie výboru opozícia navrhovala, aby bol neverejný.



„Nie preto, že verejnosti chceme zatĺkať nejaké informácie, alebo že nechceme, aby sa médiá dozvedeli nejaké informácie, ale vzhľadom na naše skúsenosti si uvedomujeme, že veľmi veľa informácií, ktoré žiadame od výboru alebo zúčastnených, sú pod nejakým stupňom utajenia,“ uviedla.

„Nie je čo skrývať, ani čo zahmlievať, pretože sme postupovali v súlade so zákonom,“ povedal Kundák s tým, že viac uvedie na zasadaní výboru.

Podpredseda parlamentu Juraj Šeliga (Za ľudí) zdôraznil, že treba uistiť verejnosť, že nikto nič neskrýva. Dodal, že podľa dostupných informácií išlo o tragickú udalosť a rozhodnutie Lučanského vziať si svoj život.

"Nerobme z toho niečo, čo to nie je. Je to tragédia, je mi to ľúto, pretože pán generál by určite osvetlil mnohé vyšetrovania, ale takto sa rozhodol. Treba počkať na závery výboru aj komisie," skonštatoval.

Komisia aj zverejnené dokumenty

Rezort spravodlivosti už zverejnil viaceré dokumenty súvisiace so zranením Lučanského zo začiatku decembra, ako aj s jeho pokusom o samovraždu.

Ministerka prednedávnom uviedla, že kamerové zábery nemôžu zverejniť, pretože by sa tým marilo trestné konanie.

Kolíková tiež zriadila komisiu, ktorá má celý prípad prešetriť. Má 17 členov, sú v nej opoziční i koaliční poslanci NR SR, zástupca prezidentky, ombudsmanky, zástupcovia médií či odborníci zo zahraničia.

Generálny prokurátor tiež oznámil v prípade Lučanského začatie trestného stíhania.