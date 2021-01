Dobré ráno: Všetko nasvedčuje tomu, že Lučanský spáchal samovraždu

Premeškali čas na vysvetľovanie?

7. jan 2021 o 23:00 Matúš Burčík, Jana Maťková, Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

Kolotoč konšpirácií sa roztočil a už sa zrejme nedá zastaviť. Samovražda Milana Lučanského hýbe Slovenskom aj s mnohými klamstvami a polopravdami.

Ministerka Kolíková zriadila špeciálnu komisiu s členmi koalície, opozície, aj odbornej verejnosti. Postupne zverejnila viaceré dokumenty, vysvetľuje, no časť verejnosti má už svoju vlastnú pravdu.

Aké sú fakty? Aké sú pochybnosti? A existuje vôbec nejaká možnosť, že sa Milan Lučanský nezabil sám? Odpovieme s Matúšom Burčíkom, šéfom domáceho spravodajstva.

Zdroj zvukov: TASR

Krátky prehľad správ

Bývalého šéfa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka prepustil Najvyšší súd z väzby. Senát na neverejnom zasadnutí vyhovel Haščákovej sťažnosti proti jeho väzbe. "Senát dospel k záveru, že existencia väzobných dôvodov u obvinených nie je daná," uviedla pre SME hovorkyňa Najvyššieho súdu Alexandra Važanová.

Americký kongres potvrdil aj oficiálne víťazstvo Joe Bidena. Stalo sa tak hodiny po tom, čo do kapitolu vtrhli podporovatelia Donalda Trumpa. Americký prezident Trump po násilnostiach a štyroch mŕtvych po prvý raz vyhlásil, že Bidenovi odovzdá moc pokojne 20. Januára.

Twitter aj Facebook dočasne zablokovali účty na sociálnych sieťach Donaldovi Trumpovi. Podľa nich podnecoval násilie. Trumpov účet zostane zablokovaný kým nezmaže sporné príspevky.

Zdravotníkom bude pomáhať tisíc vojakov. Stav v nitrianskej nemocnici je zatiaľ naďalej kritický a personál je preťažený. Nitriansky okres čaká cez víkend prvé povinné plošné testovanie. Dobrovoľne začínajú plošne testovať aj v Košiciach. ZMOS pre alarmujúce čísla nakazených žiada opäť celoslovenské testovanie.

Poslanci budú rokovať o predĺžení núdzového stavu v utorok o druhej. Parlament musí potvrdiť predĺženie núdzového stavu, ktorý vyhlásila vláda ešte na konci roka.

Celý víkend budú pre zlú pandemickú situáciu zatvorené pošty. V sobotu poštári nedoručia ani tlač.

Odporúčanie

Dnes máme pre vás odporúčanie na výborý podcast. Je z dielne The Atlantic, volá sa Floodlines a veľmi zaujímavo popisuje hurikán Katrinu, a jej dopad na mesto New Orleans. Na zodpovednosť médií, úradníkov, aj prezidenta Busha. Príbeh o zlyhaní štátu, o zodpovednosti novinárov, a o obyčajných ľuďoch, ktorí na to doplatili životom.

