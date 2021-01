Saková sa chce na prípad Lučanského pýtať aj vyšetrovateľa, prokurátora a sudkyne

Bývalú ministerku vnútra zaujíma zamietnutie komunikácie s rodinou.

8. jan 2021 o 9:07 SITA

BRATISLAVA. Opozičná poslankyňa Denisa Saková (nezaradená) a členka strany Hlas sa chce v súvislosti s prípadom bývalého policajného prezidenta Milana Lučanského pýtať otázky aj vyšetrovateľa, dozorového prokurátora a sudkyne, ktorá rozhodla o jeho väzbe.

Uviedla to ešte vo štvrtok 7. januára večer po skončení parlamentného branno-bezpečnostného výboru.

Otázky ohľadom listov a telefonátov

Na výbore, ktorý sa zaoberal práve úmrtím bývalého šéfa polície, sa zúčastnila aj ministerka spravodlivosti Mária Kolíková (Za ľudí), generálny prokurátor Maroš Žilinka, odchádzajúci šéf Zboru väzenskej a justičnej stráže Milan Ivan či riaditeľ prešovskej väznice Norbert Kundák. Podľa Sakovej však nemohli zodpovedať všetky otázky, ktoré opoziční poslanci o prípade mali.

Bývalá ministerka vnútra sa chce pýtať napríklad to, prečo Lučanskému nebola umožnená komunikácia s rodinou.

„Boli zakázané nejaké listové zásielky, boli nedoručené, takže tam sa musíme pýtať orgánov činných v trestnom konaní, čo sa tam udialo a aké boli dôvody,“ povedala Saková.

Rovnako podľa nej po zranení začiatkom decembra nebolo Lučanskému umožnené telefonovať s manželkou. Jeho žiadosť bola pritom podľa Sakovej zamietnutá bezdôvodne.

„Musíme sa asi pýtať pána vyšetrovateľa, aké dôvody mal, keďže ich tam neuviedol,“ povedala.

Dôvody väzby v Prešove

Sakovú takisto zaujíma, prečo bol Lučanský umiestnený do väzby v Prešove, keďže tamojší ústav je po košickom druhý kapacitne najvyťaženejší na Slovensku.

„Tam je otázka, prečo generál Lučanský išiel do druhej najpreplnenenejšej väznice na Slovensku, či to skutočne súvisí s tým, že je to najďalej od jeho domova a tým mu bol znemožnený prístup k obhajobe,“ dodala. Doplnila, že v tomto prípade išlo o rozhodnutie sudkyne.

Bývalý prezident Policajného zboru Milan Lučanský zomrel v stredu 30. decembra po tom, ako sa 29. decembra v Ústave na výkon trestu odňatia slobody v Prešove pokúsil o samovraždu. Vo väzbe bol pre obvinenie v kauze Judáš.