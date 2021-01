Vyliečený učiteľ: Tí, čo nedodržiavajú opatrenia, by si liečbu mali platiť sami

Ak chce ísť fajčiar do kúpeľov za peniaze poisťovne, lekár ho neodporučí.

11. jan 2021 o 18:30 Kristína Braxatorová

Ladislav Dragon dodržiaval všetky nariadené opatrenia, pred sviatkami sa s rodinou izolovali. Bublinu s členmi rodiny vytvoril, ako odporúčalo ministerstvom zdravotníctva. Koronavírusom sa nakazil práve v nej.

"Nedá sa prejsť si tým, čo ja a koronavírus zľahčovať," hovorí. Pracoval 40 rokov ako učiteľ, má doktorát z pedagogiky.

Dodržiavali ste pred sviatkami všetky opatrenia?

Izolovali sme sa. Nákupy nám robili deti, ak som aj šiel nakúpiť sám, tak autom a s dezinfekčným sprejom so sebou. Dezinfikoval som si ruky, kľučky a nosil rúško.

Od Štedrého dňa sme boli len doma.

Aký ste mali priebeh ochorenia?



Prvé tri dni, od 25. do 27. decembra, som výrazné príznaky nemal. Necítil som sa najlepšie, lebo manželka už mala horúčky 38 až 39 stupňov.

Mal som desaťminútové záchvaty, keď som sa nevedel nadýchnuť. Dráždi vás ku kašľu, dvíha sa vám žalúdok a neviete dostať do seba kyslík. A sú ľudia, čo majú aj horší priebeh.

Pravidelne sa očkujem proti chrípke, mám dobrú kondíciu, schudol som, bol som veľa na slnku pri práci v záhrade. Toto naozaj nie je chripôčka.

Čo ide človeku mysľou, keď ho chytí prvý takýto záchvat?



Panika, strach, či je toto ten moment a nastal koniec. Ťažko sa to opisuje.

Dá sa to porovnať s niečím?



Väčšiu bolesť som ešte nezažil. Upozorňoval ma lekár, známy, že na desiaty deň sa stav zvykne zhoršiť. Bál som sa toho.

Zvnútra vás to dráždi na kašeľ a neviete sa nadýchnuť. To, že sa hovorí, že pri covide sa vyskytuje suchý dráždivý kašeľ, by som doplnil o to, že kašeľ prichádza vo vlnách. Dnes je mi už lepšie, vyhol som sa aj nemocnici.

Kedy ste sa išli otestovať?



Nakoniec sme išli na platený PCR test, aj keď sme dostali pridelený termín zadarmo. Boli sme už veľmi nervózni, nechceli sme dlhšie čakať.

Všetci traja, s vnučkou a manželkou, sme vyšli ako pozitívni. Testy v rodine odhalili vírusovú nálož od 19 do 22 z 30-bodovej stupnice. Neskôr sa príznaky začali objavovať u všetkých, čo sme boli na štedrovečernej večeri spolu.

Aj tam sme však dodržiavali opatrenia, mali sme rúška, pri stole sme nesedeli oproti sebe, ale v rozostupoch. Každú polhodinu sme vetrali, dcéra zapla aj ozónovú čističku vzduchu.

Sprísnili ste nejako svoj režim predtým, ako ste vytvorili túto sviatočnú bublinu?

Áno, napríklad vnučka pár dní nikam nechodila. Do práce chodil len zať, aj to v rúšku. Nikto z nás nemal žiadne príznaky, keby áno, nestretneme sa.