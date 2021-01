Články zo Slovenska, ktoré v uplynulom týždni najviac zaujali cudzincov.

1. Ako sa z Lanfranconiho stal Lafranconi? Slovensko používa skomolenú verziu jeho mena už takmer sto rokov

2. Európa predsa nemá byť ako Petržalka. Ako si Američan obľúbil socialistickú architektúru: How I came to appreciate (some) Communist-time architecture (from our archive)

3. V roku 2021 očakávame veľkú daňovú reformu, niektoré menšie zmeny však vláda urobila minulý rok: 2020 tax changes address exporting incomes into tax havens

4. Pandémia ukázala, že na kvalite bývania záleží: Renewing buildings is a way to cope with the climate crisis

5. Demokracia je neustály zápas, stačí sa pozrieť na USA, hovorí analytik: Democracy is a constant struggle, just look at the US, analyst says

6. Očkovanie sa na Slovensku rozbieha pomaly. Minister hovorí, že všetko závisí od dodávky vakcín: Government to ramp up vaccine programme after slow start

7. Päť projektov, ktoré sa podarilo Bratislave zrealizovať cez pandemický rok: Cycling lanes and new greenery postponed. Pandemic slows Bratislava's development

8. Vesmír sa dá skúmať aj na Slovensku, ukazuje firma, ktorá má vesmírneho Oscara: Slovakia has potential to succeed in space

9. Bratislava buduje dopravnú infraštruktúru a revitalizuje zeleň, peňazí na tento rok je však menej: COVID-19 shaves off Bratislava budget for 2021

10. Slováci, buďte na pozore, radí po násilnostiach v Kapitole Američan: Be vigilant, Slovakia

Až 70 percent všetkých čitateľov prichádza na portál anglických novín The Slovak Spectator zo zahraničia, prevažne z USA, Veľkej Británie, Nemecka. Len 18 percent všetkých návštevníkov má vo svojom počítači ako komunikačný jazyk nastavenú slovenčinu. Portál je súčasťou spravodajského webu sme.sk.