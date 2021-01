Od soboty do utorka čakajú Slovensko prevažne slnečné dni

Najslnečnejší deň by podľa meteorológov mohol byť pondelok 11. januára.

8. jan 2021 o 18:01 TASR

BRATISLAVA. Na Slovensku by od soboty (9. 1.) do utorka (12. 1.) mali prevažovať slnečné dni.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Avizuje to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), podľa ktorého by v tomto období malo dôjsť k rozsiahlejšiemu zmenšeniu oblačnosti. Najslnečnejší deň by podľa meteorológov mohol byť pondelok (11. 1.).

Vaša lokalita: Bratislava Predpoveď počasia na dnes 19:00 0 ℃ Riziko zrážok: 0% 22:00 0 ℃ Riziko zrážok: 5%

Zrejme v stredu (13. 1.) postúpi na Slovensko od severozápadu frontálny systém, ktorý prinesie prechodne viac oblačnosti a aj zrážok.

"Vzhľadom na pretrvávajúcu chladnú vzduchovú hmotu by tak mohlo aj trochu nasnežiť," uviedol na sociálnej sieti SHMÚ. Následne meteorológovia očakávajú od severozápadu príchod ešte chladnejšieho a aj suchšieho vzduchu. V tomto období by podľa SHMÚ mohlo byť slnečných lúčov na Slovensku tiež viac, ako bolo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím.

Najmä v porovnaní s decembrom," skonštatovali meteorológovia.