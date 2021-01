Ministerstvo vnútra chce novelu o štátnom občianstve predložiť vláde ešte tento mesiac

Výhrady mali aj koaliční poslanci.

9. jan 2021 o 9:45 TASR

BRATISLAVA. Novelu zákona o štátnom občianstve chce rezort vnútra predložiť na rokovanie vlády ešte počas januára. Pre TASR to uviedol minister vnútra Roman Mikulec (OĽANO).

Výhrady k plánovanému zneniu novej legislatívy mali niektorí koaliční poslanci či zástupcovia maďarských mimoparlamentných strán. Ministerstvu vyčítajú, že návrh neobsahuje návrat právneho stavu spred roka 2010. Odvtedy totiž Slováci prijatím cudzieho štátneho občianstva strácajú to slovenské.

"Podľa očakávania nájdenie konsenzu v súvislosti s pripomienkami uplatnenými k novele zákona si proti pôvodným predpokladom vyžiadalo širšiu diskusiu a dlhší časový priestor, preto ho nebolo možné predložiť na rokovanie vlády v predpokladanom októbrovom termíne. So súhlasom predsedu vlády ju chceme predložiť na rokovanie vlády v januári 2021," povedal pre TASR Mikulec.

Pripomienky mali aj koaliční poslanci

Ešte na jeseň minulého roka sa na pôde ministerstva stretli zástupcovia maďarských strán, splnomocnenec vlády pre národnostné menšiny László Bukovszky i koaličný poslanec Ondrej Dostál (SaS).

Predseda mimoparlamentného Mosta-Híd László Sólymos vtedy komentoval, že novela z dielne ministerstva vnútra nerieši problémy tých osôb, ktoré boli zbavené občianstva proti svojej vôli, a nedáva garancie na to, aby k podobným 'konfiškáciám občianstva' v budúcnosti už nedošlo. Dodal, že vláda hromadnú pripomienku k návrhu nedokázala akceptovať.

Hromadná pripomienka verejnosti k návrhu, ktorej iniciátorom bol aj Dostál, žiadala, aby sa návrh novely zmenil tak, aby už Slováci neprichádzali o slovenské občianstvo, ak nadobudnú cudzie štátne občianstvo. Odvolávala sa na Ústavu SR, ktorá hovorí, že nikomu nemožno odňať štátne občianstvo SR proti jeho vôli.

Čo by znamenala novela zákona

Slovenské občianstvo by podľa návrhu novely mohli nadobudnúť aj osoby so slovenským pôvodom po jednom z rodičov, prarodičov alebo praprarodičov. Slovenský pas by už nemuseli strácať ľudia, ktorí získali občianstvo iného štátu osvojením, alebo ak ho nadobudlo maloleté dieťa.

Po novom by už občania Českej republiky nemuseli pri žiadosti o slovenské občianstvo spĺňať požiadavku ovládania slovenského jazyka.

O slovenský pas môžu prísť ľudia na základe zákona o štátnom občianstve, ktorý prijala prvá vláda Roberta Fica (Smer). Niekdajší kabinet reagoval právnou normou v roku 2010 na maďarský zákon, ktorý od roku 2011 zjednodušuje udeľovanie dvojakého občianstva zahraničným Maďarom.

Na základe súčasného zákona prichádzajú o slovenský pas tí, ktorí prijali občianstvo iného štátu. Doposiaľ je to 3596 ľudí.