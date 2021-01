Holý tvrdí, že žiadal jednorazovú výnimku na starostlivosť o deti. Mohol ju dostať? (odpovede)

Ján Mikas chce výnimky riešiť na Ústrednom krízovom štábe.

9. jan 2021 o 19:20 Daniela Hajčáková

BRATISLAVA. Tri týždne sa novinári opakovane pýtali vicepremiéra a nominanta Sme rodina Štefana Holého aj jeho koaličných partnerov, či počas ciest medzi Veľkou Britániou a Slovenskom dodržal pravidlá a pri návrate si dal spraviť PCR test.

Jeho prípad vzbudil pozornosť, pretože po jednej jeho ceste, keď sa Holý na Slovensko vrátil 13. decembra a neskôr sa zúčastnil na zasadnutiach vlády, sa infekcia potvrdila u viacerých ministrov, vrátane premiéra Igora Matoviča. Testy vtedy potvrdili pozitívny výsledok aj u Holého.

Vláda od Holého návratu po potvrdenie infekcie u členov vlády zasadala dva razy - 14. a 16. decembra. Na rokovaniach bol aj Holý, dokonca vtedy vystúpil na tlačovej konferencii, kde oznamoval sprísnenie niektorých opatrení.

Holý zjavne neostal v karanténe, ako žiadali vtedy platné pravidlá. Druhou možnosťou, ktorú vyhláška dovoľovala, bolo, že by si nechal urobiť PCR test s negatívnym výsledkom. Holý ho však neukázal a zahmlieval, či ho má.

Úrad verejného zdravotníctva tvrdí, že Holému hlavný hygienik Ján Mikas udelil výnimku, mohol teda vycestovať a vrátiť sa bez karantény či testovania.

Televízii Markíza to úrad potvrdil v piatok 8. januára.

Holý tvrdí, že o výnimku žiadal z rodinných dôvodov, "z dôvodou starostlivosti o maloleté deti, ktoré trvalo žijú vo Veľkej Británii". Nešlo teda o pracovnú cestu.

"Ak sa vláda stavia do pozície, že chce byť transparentná a preruší tradíciu takzvaných našich ľudí, toto sú explicitné dôkazy, že to so sľubmi nemyslela vážne a tranparentná je vtedy, keď sa jej to hodí," myslí si politológ z Univezity Cyrila a Metoda v Trnave Jozef Lenč.

Úrad verejného zdravotníctva pod Mikasovým vedením, ktorý doposiaľ výnimky udeľoval vrátane Holého, teraz hovorí, že by bol za ich zrušenie.

„Úrad otvorí problematiku výnimiek na najbližšom Ústrednom krízovom štábe. Ak by boli obmedzené alebo zrušené, privítame to. Chápeme, že občania môžu akékoľvek výnimky vnímať citlivo,“ dodáva hovorkyňa ÚVZ Dáša Račková.

Denník SME prináša k prípadu Holého výnimky sériu otázok a odpovedí.

1. O čom je celý prípad?

Štefan Holý má vo Veľkej Británii rodinu vrátane maloletých detí.

Po tom, čo Denník N upozornil, že Holý sa 13. decembra vrátil zo Spojeného kráľovstva a o niekoľko dní na to vyšiel pozitívny test viacerým členom vlády, vrátane Holého, vicepremiér za Sme rodina iba všeobecne tvrdil, že dodržiava epidemiologické opatrenia.

Podľa vtedy platných pravidiel totiž musel každý, kto prišiel na Slovensko zo Spojeného kráľovstva, ísť do izolácie a najskôr na piaty deň ísť na PCR test, alebo musel mať pri príchode na Slovensko negatívny PCR test nie starší ako 72 hodín.

Holý sa však zdráhal ukázať výsledok negatívneho testu a neodpovedal na otázky, či ho má.