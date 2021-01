Školy dostanú z rezervy ministerstva šesť miliónov, prioritne pre prvý stupeň

Polovica z vyčlenených peňazí pôjde na digitalizáciu.

11. jan 2021 o 11:08 TASR

BRATISLAVA. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR z vlastných rezerv vyčlenilo sumu šesť miliónov eur, ktoré budú určené pre školy.

Polovica z vyčlenených peňazí pôjde na digitalizáciu a prioritne budú financie určené pre prvý stupeň základných škôl.

Dva milióny eur smerujú do školských jedální, 400 000 eur poputuje na zakúpenie kníh a podporu školských knižníc.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Finančnú injekciu v objeme 500 000 eur dostanú tiež materské školy, a to na zakúpenie didaktických pomôcok.

Informoval o tom odbor komunikácie rezortu školstva.

"V tomto čase sme sa mali postupne vracať do škôl, avšak pandémia trvá naďalej. Zatiaľ teda ešte nemôžeme oznámiť radostné správy o návrate žiakov do tried. Neznamená to, že my na ministerstve nepracujeme na pláne, ako zlepšiť školy. Preto som rád, že môžem oznámiť investíciu v sume takmer šiestich miliónov eur z rezervy ministerstva školstva," priblížil minister školstva Branislav Gröhling (SaS).

Gröhling očakáva 20 miliónov eur z eurofondov

Zároveň pripomenul, že už v roku 2020 rezort školstva investoval šesť miliónov eur do digitálnych technológií na školách.

"Teraz z vlastnej rezervy ministerstva školstva investujeme do tejto oblasti ďalšie tri milióny eur. Okrem toho nás čakajú ešte investície, ktoré budem, dúfam, oznamovať ešte tento mesiac v objeme 20 miliónov eur z eurofondov," ozrejmil Gröhling.

O príspevok na digitálne technológie, primárne určený pre prvý stupeň základných škôl, si školy žiadať nemusia, dostanú ho automaticky.

Financie podľa počtu žiakov

Financie budú rozdelené podľa počtu žiakov na prvom stupni bežnej školy a podľa počtu žiakov na celej základnej špeciálnej škole. Ak má škola do 49 žiakov, dostane 500 eur, do 99 žiakov je to 1000 eur, ak má do 300 žiakov, je to 2000 eur, ak má nad 300 žiakov, je to 4000 eur.

"Tieto finančné prostriedky sú primárne určené na zlepšenie podmienok pre dištančné vzdelávanie práve v tomto období a preto sme sa zamerali na prvý stupeň základných škôl," spresnil šéf rezortu školstva.

Podpora knižníc

Ďalšou investíciou je suma 400 000 eur vyhradená pre knižnice.

"V septembri sme už spustili projekt na zakúpenie kníh do škôl a školských knižníc Čítame radi, mal veľký úspech a prišlo nám trojnásobne viac žiadostí, ako sme dokázali zafinancovať a preto nadväzujeme na tento projekt, hovoríme mu Čítame radi 2 a vyčleňujeme ďalších 400 000 eur na tento účel," opísal minister školstva.

Súvisiaci článok Gröhling sa chystá nakúpiť milión kloktacích testov Čítajte

Maximálna dotácia na jednu školu bude 800 eur, odhadom tak rezort školstva podporí ďalších 530 škôl.

V tomto období plánuje ministerstvo školstva investovať aj do školských jedální a kuchýň. Na konci roka 2020 rezort školstva do nich investoval 750 000 eur a teraz vyčleňuje ďalšie dva milióny eur.

Financie sú určené na jednoduché rozvojové projekty na konvektomaty, chladiarenske boxy či na umývačky riadu. Maximálna suma na jedného žiadateľa bude 5000 eur a takúto podporu by mohlo dostať až 420 škôl a školských jedální. Pomôcť by tomu mala aj zmena zákona v uplynulom období.

"Zmenili sme aj zákon ohľadom týchto investícií a o podporu môžu po prvýkrát požiadať aj štátne, súkromné a cirkevné školy. Som rád, že takto budeme zrovnoprávňovať žiadateľov aj do budúcna," doplnil.

Ďalšou investíciou je podľa ministra školstva podpora didaktických pomôcok s názvom Múdre hranie, na ktorú rezort školstva vyčlenil 500.000 eur, kde bude maximálne vyčlenený príspevok 1000 eur na jednu materskú školu. Prioritne je určený pre knihy, didaktické pomôcky, stavebnice a rôzne edukačné hračky.

Financie na digitálne technológie dostanú školy automaticky, zvyšné tri investície budú zverejnené na webe ministerstva školstva.