Za november vzrástol počet úmrtí viac než o tretinu

Počas novembra minulého roka zomrelo 5 842 osôb.

12. jan 2021 o 10:45 SITA

BRATISLAVA. Počas novembra minulého roka zomrelo na Slovensku podľa predbežných údajov 5 842 osôb, čo je o takmer 36 percent viac ako bol počet zomretých v priemere za jedenásty mesiac predošlých päť rokov (2015 až 2019, pozn. SITA).

Počet úmrtí narástol

V októbri 2020 zomrelo na Slovensku 5 277 osôb, čo bolo o 20 percent viac ako priemer októbrových dát za predošlých päť rokov. V tlačovej správe o tom informoval Štatistický úrad SR (ŠÚ SR) s tým, že od začiatku roka 2020 do konca novembra zomrelo v SR 51 276 osôb.

To predstavuje o 1 600 až 3 900 osôb viac ako počas posledných piatich predošlých rokov za rovnaké obdobie. Reálne v súhrne narástol počet zomretých o necelých päť percent, pretože najmä od začiatku roka až do júna v krajine zomieralo mesačne menej ľudí ako je priemer predošlých piatich rokov (s výnimkou marca) a v júli, auguste či septembri to bolo len mierne viac.



„Údaje o zomretých za skončený mesiac Štatistický úrad SR zhromaždí a spracuje v priebehu dvoch mesiacov. Aby sme obmedzili a vyvrátili šírené nepravdivé hoaxy a dezinformácie zverejňujeme predbežné dáta za november v predstihu. Decembrové predbežné dáta budú dostupné začiatkom februára a definitívne údaje za celý referenčný rok 2020 v marci 2021,“ spresnila riaditeľka odboru štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana Podmanická.

V regiónoch sa situácia líšila

Vyšší počet zomretých sa podľa predbežných dát prejavil len veľmi minimálne vo vekovej skupine do 64 rokov, ale výrazne vo vekovej skupine 65 rokov a starší, a to najmä od septembra 2020.

V novembri bolo vo vekovej skupine seniorov (65+) o 47 percent viac zomretých ako v priemere za posledných päť rokov, v októbri to bolo o 27 percent a v septembri o osem percent. Dlhodobo ľudia vo veku 65+ tvoria približne tri štvrtiny každoročne zomierajúcich v SR.



Z pohľadu regiónov sa situácia podstatne líšila najmä v októbri a novembri 2020. Niekoľko slovenských regiónov sa dostalo v novembri na úroveň o polovicu vyššiu ako za predošlé roky. Najvýraznejší prírastok zomretých bol v novembri v Trenčianskom a Prešovskom kraji, a to o 59 percent, potom v Žilinskom a v Trnavskom kraji, kde počet zomretých prekonal priemer posledných piatich rokov o 44 percent, respektíve o 43 percent.

V Košickom kraji to bol nárast v novembri o 30 percent oproti predošlým piatim rokom a v Banskobystrickom kraji o 25 percent. Na konci rebríčka rastu počtu zomretých bol Bratislavský kraj, v ktorom počet zomretých stúpol počas jedenásteho mesiaca minulého roka o deväť percent.



Štatistické dáta o zomretých spracúva ŠÚ SR z fyzicky doručených formulárov „List o obhliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí“, v ktorých sú poznačené základné informácie o zomretom vrátane príčin smrti. Formuláre poskytuje po skončení každého mesiaca približne tisíc matrík v SR, ktoré majú dáta o zomretých z takmer 3-tisíc miest a obcí SR.