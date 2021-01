Na Slovensku má byť v roku 2021 zatvorených 21 skládok

Envirorezort ich zatvorenie avizuje dlhodobo.

12. jan 2021 o 10:40 TASR

BRATISLAVA. V roku 2021 má byť zatvorených 21 skládok na Slovensku. Envirorezort ich zatvorenie avizuje dlhodobo.

Pre TASR to uviedol hovorca Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS) Michal Kaliňák s tým, že ZMOS opakovane žiadalo ministerstvo životného prostredia o predloženie stratégie, ako nakladať s odpadom v regiónoch, kde budú skládky zatvorené. Rezort mu však neodpovedal, podotkol Kaliňák.

Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou Skryť Vypnúť reklamu Článok pokračuje pod video reklamou

Zvýši sa cena za odvoz odpadu

Súvisiaci článok Obnova biodiverzity si vyžaduje zmenu myslenia, hovorí Budaj Čítajte

"Po zatvorení skládok nastane situácia, že zvyšné skládky odpadu budú nadmerne zaťažené privážaným odpadom z okolia, ktorý mal skončiť na skládkach, ktoré budú zatvorené," uviedol Kaliňák.

Doplnil, že z dôvodu prepravnej vzdialenosti sa pravdepodobne zvýši aj cena za odvoz odpadu na vzdialenejšiu skládku. Na Slovensku je podľa Kaliňáka 101 skládok odpadu, na ktoré sa v priemere ukladá milión ton odpadu ročne.

Ak by ich nezatvorili, hrozili by hospodárske škody

Štátny tajomník ministerstva životného prostredia v novembri minulého roka pre TASR pripustil, že niektoré skládky by sa mali zatvoriť a ich počet nebude zanedbateľný.

Ak by sa skládky nezatvorili, tak by Slovensku hrozili hospodárske škody. Za každú nezatvorenú skládku by v prvom dni mala SR dostať pokutu dva milióny eur, povedal minulý rok riaditeľ sekcie environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Michal Bakyta.