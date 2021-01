Z Bratislavy do Štokholmu každú druhú nedeľu, pribudla nová letecká linka

Lety budú mať kapacitu 189 miest.

12. jan 2021 o 13:27 SITA

BRATISLAVA. Z bratislavského Letiska M. R. Štefánika pribudne nová pravidelná letecká linka do švédskeho hlavného mesta Štokholm. Prevádzkovať ju bude slovenská letecká spoločnosť AirExplore dvakrát mesačne, každú druhú nedeľu. Prvý pravidelný let sa uskutoční v nedeľu 17. januára 2021.

„Doposiaľ sme zabezpečovali charterové lety medzi Bratislavou a Štokholmom na objednávku slovenských stavebných spoločností, ktoré potrebujú prepravovať do Švédska svojich zamestnancov. Rozhodli sme sa však ponúknuť možnosť zakúpiť si letenky z Bratislavy do švédskeho Štokholmu aj pre bežnú verejnosť a lety tak budeme prevádzkovať ako pravidelné linky,“ informoval generálny riaditeľ leteckej spoločnosti AirExplore Martin Štulajter.



Ako informovala Veronika Ševčíková, hovorkyňa Letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, lietať do Švédska, a to na hlavné letisko Štokholm-Arlanda a z neho do Bratislavy, sa bude každú druhú nedeľu, lety sú zatiaľ plánované do 5. decembra 2021, a to lietadlom typu Boeing 737-800 s kapacitou 189 miest.