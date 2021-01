Dobré ráno: Prvý právoplatný rozsudok pre Kočnera a Ruska - vinní

Rozsudok je právoplatný a definitívny.

12. jan 2021 o 23:00 Adam Valček, Jana Maťková, Zuzana Kovačič Hanzelová

Vypočujte si podcast

Kauza zmenky je definitívne na konci. Marián Kočner a Pavol Rusko za pokus o podvod so zmenkami televízie Markíza idú do väzenia na 19 rokov.

Najvyšší súd potvrdil rozsudok a potvrdil vinu oboch aktérov. Ide o prvé právoplatné rozhodnutie pre Mariána Kočnera, aj exministra hospodárstva Pavla Ruska. Viac už s investigatívnym reportérom Denníka SME Adamom Valčekom.

Zdroj zvukov: TASR, TV Markíza

​Krátky prehľad správ

Počet úmrtí na Slovensku v novembri výrazne prekonal priemer. Najväčší nárast bol u ľudí nad 65 rokov. Podľa predbežných dát štatistického úradu na Slovensku zomrelo v priebehu novembra 5842 ľudí, čo je o 36 percent viac než priemer za posledných 5 rokov.

Ministerstvo zahraničných vecí neodporúča Slovákom cestovať do zahraničia. Výnimky platia len pendlerov do susedných štátov. Pre všetkých ostatných platí karanténa po návrate späť na Slovensko.

Šéfka tímu Gorila podala sťažnosť na advokátov Jaroslava Haščáka. V sťažnosti opisuje dianie počas razie v bratislavskom sídle Penty. Advokáti vrátane manželky Haščáka mali fyzicky brániť vstupu policajtov do kancelárií a verbálne ich napádať. Informoval o tom portál aktuality.

Dominika Cibulková po druhý raz reagovala na kauzu očkovania, ktoré podstúpila neoprávnene. Opäť sa ospravedlnila a ponúkla sa, že pôjde pomáhať do nemocnice ako dobrovoľníčka. Očkovať v čase, keď máme nedostatok vakcín pre zdravotníkov aj dôchodcov sa dali nielen tenistka, ale aj kajakári z reprezentácie, ktorí chcú cestovať na sústredenie do Kalifornie.

Odporúčanie

Nice white parents je výborný podcast The New york times, ktorý vysvetľuje, že hlavným problémom integrácie afroameričkých detí v New Yorku sú bieli rodičia, ktorí v skutočnosti žiadnu integráciu nechcú. Fascinujúca miniséria od jednej z predstaviteliek nice white parents. Širšie popisuje aj slovenské problémy s integráciou, v ktorej sme však my oproti USA desaťročia pozadu.

