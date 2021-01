Voľbu kandidáta na dodatočného sudcu do Luxemburgu presunuli na marec

Miesto dodatočného sudcu malo Slovensko obsadiť už v septembri 2016.

13. jan 2021 o 12:06 TASR

BRATISLAVA. Predseda Súdnej rady Ján Mazák presunul voľbu kandidáta na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ so sídlom v Luxemburgu z 2. februára na 23. marca. Oprávnené subjekty totiž nepredložili žiaden návrh kandidáta.

TASR o tom informovala hovorkyňa Kancelárie Súdnej rady SR Veronika Müller.

"Oprávnení navrhovatelia môžu podávať návrhy kandidátov na dodatočného sudcu Všeobecného súdu EÚ so sídlom v Luxembursku do 1. marca 2021," spresnila s tým, že návrhy musia byť doručené najneskôr 1. marca do 17.00 h.

Miesto dodatočného sudcu malo Slovensko obsadiť už v septembri 2016. Neúspešnými kandidátmi boli v minulosti Martina Jánošíková, Michal Kučera, Mária Patakyová, Radoslav Procházka a Ivan Rumana.

Poradný výbor Rady EÚ neodsúhlasil kandidatúru ani jedného z nich.