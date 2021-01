Dobré ráno: Matovič asi Sulíka vyhodí z vlády

Čo sa deje medzi premiérom a jeho ministrom.

13. jan 2021 o 23:00 Tomáš Prokopčák, Peter Tkačenko

Vypočujte si podcast

Koaličný sitkom pokračuje aj v roku 2021. Alebo teda, ono by to bolo aj smiešne, keby to nebolo také smutné: vzťahy medzi premiérom Igorom Matovičom a jeho vlastným ministrom hospodárstva Richardom Sulíkom sú vlastne také, že sa môžeme pokojne baviť o otvorenej nenávisti.

Sulík napriek tomu zostáva ministrom a strana SaS vo vláde. Čo sa teda deje, prečo a čo tieto napäté vzťahy pre fungovanie vlády a koalície znamenajú?

Tomáš Prokopčák sa rozpráva s Petrom Tkačenkom.

Zdroj zvukov: TASR

Krátky prehľad správ

Premiér Igor Matovič odkázal vedcom a odborníkom, ktorí ho kritizovali za celoplošné testovanie a za to, že sa máme radšej sústrediť na očkovanie, že vytvárajú fiktívne riešenie, ktoré nejestvuje. A že keď sú takí odborníci, nech nám vyrobia vakcíny - veď vo svete ich vraj vyrobiť vedia.

Nová, infekčnejšia mutácia koronavírusu je už a v Banskej Bystrici a v Trenčíne. Potvrdilo to ministerstvo zdravotníctva. Problémový kmeň vírusu tak je už vo viacerých regiónoch Slovenska.

Za porušenie pravidiel pri očkovaní proti Covidu majú hroziť sankcie. Pokutu dostane zdravotnícke zariadenie, ak uprednostní osoby v rozpore s pravidlami očkovania. Výška pokuty je do desaťtisíc eur.

Svetové ceny potravín boli vlani podľa Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory na trojročnom maxime. Najviac stúpli ceny rastlinných olejov, nasledovali mliečne výrobky, mäso a obilniny.

Koronavakcína čínskej spoločnosti Sinovac má problémy, podľa klinických testov v Brazílii mala účinnosť len 50,4 percenta. Výsledky sú horšie, ako naznačovali skoršie dáta a len tesne stačili na schválenie očkovania. Vakcínu CoronaVac si už objednali napríklad Brazília, Indonézia, Turecko či Singapur.

Odporúčanie

Mám rád trochu iné komiksy. No a ak máte radi Neila Gaimana alebo Bena Aaronovitcha, už ste prečítali Sandmana aj Lucifera, odporúčam sériu Mýty. V New Yorku Billa Willinghama sa totiž usadili mýty, utečenci z rozprávok, ktorí sa snažia žiť ako tak normálne životy v našom svete. Je to bystré, originálne a plné fantázie, takže vrelo odporúčam.

