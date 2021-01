Zmenky sfalšovali. Ako Jankovská vťahuje Smer do tejto kauzy

Jankovská chcela zmenkami pomôcť Ficovi.

13. jan 2021 o 20:52 Roman Cuprik

BRATISLAVA. Právoplatné odsúdenie Mariana Kočnera a Pavla Ruska za falšovanie zmeniek Markízy po prvýkrát vťahuje stranu Smer do potvrdenej a uzavretej kauzy, v ktorej išlo o desiatky miliónov eur.

Kočner v zverejnených správach zo svojej Threemy viackrát predpovedal, že po páde Smeru budú ľudia z jeho okolia postupne končiť vo väzení.

"V ďalšej vláde už Smer nebude. Treba sa chystať na odchod... Dostali tak nap...u, že sa z toho nespamätajú... A vôbec ma to neteší, lebo fakt budeme musieť odtiaľto zdrhať...," napísal Kočner v novembri 2017 Ladislavovi Bašternákovi, ktorý je dnes vo väzení za podvody s DPH.

V prípade falšovania zmeniek, za ktoré boli odsúdení Kočner a Rusko, sa sčasti priznala aj Monika Jankovská, štátna tajomníčka ministerstva spravodlivosti za Smer a číslo 46. na volebnej kandidátke strany v roku 2016.

Jankovská vyšetrovateľom potvrdila, že zasahovala do nezávislosti súdov v spore o zmenky. Poprela však, že by za to zobrala úplatok. Dodala, že o svojom angažovaní v prípade sa zmienila aj šéfovi Smeru Robertovi Ficovi a vtedajšiemu premiérovi zo Smeru Petrovi Pellegrinimu, ktorý je dnes predsedom strany Hlas.