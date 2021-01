Za otvorenú justíciu nesúhlasí s kritikou sudcov na adresu Mazáka

Slovenskí sudcovia v otvorenom liste uviedli, že nesúhlasia s novou súdnou mapou.

14. jan 2021 o 22:27 TASR

BRATISLAVA. Sudcovská iniciatíva Za otvorenú justíciu (ZOJ) nesúhlasí s kritikou na adresu predsedu Súdnej rady Jána Mazáka, ani so záverom, že nemá dôveru sudcov. Reagovala tak na otvorený list sudcov, v ktorom vyjadrili tiež nesúhlas s novou súdnou mapou.

TASR o tom informovala hovorkyňa iniciatívy Katarína Javorčíková.

"Považujeme za nevhodné a neprimerané spojiť snahu o optimálne vyriešenie otázky reorganizácie sústavy súdov s osobnými výhradami voči najvyššiemu funkcionárovi súdnictva, čoho dôsledkom je aj reakcia veľkej časti signatárov, ktorí túto časť listu odmietli podporiť," píše sa v stanovisku. List podpísalo 320 sudcov, pričom 112 nepodporilo vyjadrenie k Mazákovi.

Iniciatíva pripomenula, že Mazák je vo funkcii necelých desať mesiacov.

Za tento krátky čas podľa nich zvládol náročnú riadiacu prácu a podstatnou mierou prispel k vzniku viacerých dôležitých koncepčných materiálov v prospech riadneho chodu súdnictva. Prípadné dôvody na kritiku by sa mali podľa ZOJ primárne riešiť na súdnej rade.

V súvislosti s novou súdnou mapou vníma Za otvorenú justíciu ako dobrý krok reakciu ministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej (Za ľudí), ktorá predĺžila pripomienkovanie návrhu do konca februára, "dokedy by mali byť riadne prerokované všetky námietky a pozmeňujúce návrhy zo strany sudcov aj Súdnej rady SR". Vyjadrenie názorov na všetko, čo súvisí so súdnictvom, považuje ZOJ za legitímne právo sudcov.

Navrhujú preto predmetný návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov stiahnuť z legislatívneho procesu a pripraviť zmenu súdnej mapy za účasti sudcov a odbornej diskusie. V liste tiež vyjadrili výrazne znepokojenie nad tým, ako predseda Súdnej rady SR Ján Mazák vykonáva svoju funkciu "na prezentovanie čisto svojich osobných názorov, ktoré v mnohých prípadoch prezentuje ako názor celej Súdnej rady". Konštatovali, že za takéhoto stavu nemá a ani nemôže mať ich dôveru.